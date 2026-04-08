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सिंगरौली को रेलवे की बड़ी सौगात! मुंबई की राह हुई आसान, मजदूर और व्यापारियों को मिली राहत

मध्य प्रदेश की उर्जा राजधानी सिंगरौली को मुंबई के लिए रेगुलर ट्रेन, मजदूर, व्यापारी और छात्र लंबे समय से कर रहे थे मांग

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स्थानीय सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बड़ी सौगात मिली है. सिंगरौली से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की अब स्थायी रूप से शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही रेल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र में आवागमन, व्यापार और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. सिंगरौली अपने कोयला उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है. बावजूद इसके सिंगरौली से मुंबई के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. लंबे समय से चली आ रही रेल सुविधा की मांग को बड़ी सफलता मिली है.

समर स्पेशल से साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत

सिंगरौली को मुंबई से जोड़ने वाली ट्रेन सेवा पहले समर स्पेशल के रूप में शुरू हुई थी, जो अब साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के रूम में शुरू हुई है. जिसे मंगलवार को स्थानीय सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह क्षेत्र के विकास, आवागमन और जनसुविधा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

सिंगरौली को रेलवे की बड़ी सौगात (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में खूशी का माहौल

पहले मुंबई के लिए सीधी ट्रेन नहीं थी, इसलिए यात्रियों को मुंबई जाने के लिए बार-बार ट्रेनें बदलनी पड़ती थीं. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. पिछसे साल ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 13379/80 (धनबाद – लोकमान्य तिलक टर्मिनल–धनबाद) समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था. जो सिंगरौली से होकर गुजरती थी. इससे यात्रियों को मुंबई तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिला था.

छात्र और व्यापारियों को मिली राहत

इसी क्रम में मंगलवार सिंगरौली के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि कई प्रयासों के बाद इस समर स्पेशल ट्रेन को नियमित कर दिया गया. सोमवार को धनबाद से चली गाड़ी संख्या 13379/13380 (धनबाद–लोकमान्य तिलक मुंबई) के सिंगरौली पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया.

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला जो देश भर में कोयला उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है. यहां कई पावर प्लांट एवं कोल माइंस होने की वजह से देश के कई शहरों से बड़े-बड़े व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है. अब मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने के कारण व्यवसाय की अवसर खुलेंगे और लोगों का आवागमन भी आसान होगा. इस रेल सेवा से सिंगरौली क्षेत्र को न केवल मुंबई से सीधा संपर्क मिलेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और आवागमन के नए अवसर भी खुलेंगे.

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