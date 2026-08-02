मध्य प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ने मुड़वाया सिर, सिंगरौली में कैंसर पीड़िता के लिए बनेगा विग
मध्य प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ने पेश की मानवता की मिसाल, कैंसर पीड़ित बच्ची के बालों की इच्छा के लिए मुड़वाया सिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 4:27 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के एक पीसीएस अधिकारी ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. पीसीएस अधिकारी ने कैंसर पीड़िता की इच्छा के अनुसार अपना सर मुड़वा लिया और अब अपने बालों को कैंसर पीड़िता को दान दे दिया है, जिससे कैंसर पीड़ित बच्ची के लिए बालों का विग तैयार किया जा रहा है. कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें इंसानियत की सच्ची मिसाल बता रहे हैं. एक बड़े पद पर होकर इतना सरल फैसला लेना लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल, पीसीएस अधिकारी की मुलाकात एक मासूम बच्ची से फेसबुक के जरिए कुछ दिन पहले ही हुई थी जो कैंसर के अंतिम स्टेज से जूझ रही है और इस दौरान बातचीत करते हुए बच्ची ने मासूमियत से अधिकारी से यह कह दिया था कि " मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं" यह बात उनके दिल को छू गई. हालांकि, बच्ची का कैंसर का इलाज चल रहा है इसलिए उसके बाल कीमोथेरेपी के कारण पूरे झड़ चुके हैं. ऐसे में वह अधिकारी के बाल देखकर प्रशंसा कर बैठी फिर क्या था बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए दो दिन पहले ही पीसीएस अधिकारी ने अपने बाल मुड़वा लिए और इन बालों से मासूम बच्ची के लिए विग तैयार करवाया जा रहा है. पीसीएस अधिकारी का कहना हैं "इस विग से बच्ची का आत्मविश्वास लौटेगा और इलाज के दौरान बच्ची खुद को सामान्य महसूस करेगी."
मासूम बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अधिकारी ने मुड़वाया सिर
पीसीएस अधिकारी से जब वह बच्ची मिली तो उसके सिर पर बाल नहीं थे. कैंसर के इलाज के कारण बाल पूरे झड़ चुके थे. ऐसे में बात करते-करते उसने दिल से यह कह दिया कि आपके बाल मुझे बहुत पसंद हैं फिर मैंने यह सोचा क्यों ना बच्चों की इच्छा के लिए अपने बाल दान कर दूं. ऐसे में उन्होंने यह फैसला लिया और अब पीसीएस अधिकारी के बालों से विग तैयार कराया जा रहा है जो बच्ची को दान दिया जाएगा.
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ईटीवी भारत से बात करते हुए पीसीएस अधिकारी ने कहा कि "यह मेरा व्यक्तिगत विषय है और मैंने अपनी अंतर आत्मा और पर्सनल चीजों को लेकर यह कार्य किया है. मैं इसे औरों की तरह दिखाना नहीं चाहती और न ही समाचार बनना चाहती. मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसके लिए मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं है."