सिंगरौली NTPC का फ्लाई ऐश बना मुसीबत, लोगों में बीमारी फैलने का डर

सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल का बड़ा पावर प्लांट है. यहां से भारी मात्रा में फ्लाई ऐश निकलता है. अब इस फ्लाई ऐश को डैम से कई जगह ट्रांसपोर्ट कर इसका उपयोग गड्ढे और बड़े-बड़े खुले पड़े जगह को भरने के लिए किया जा रहा है, लेकिन फ्लाई ऐश का परिवहन आम सड़क से किया जा रहा है. जिसके कारण यह सड़कों पर गिर रहा है और इसके प्रदूषण से आम लोगों का सड़क मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है.

सिंगरौली: एनटीपीसी विंध्याचल का फ्लाई ऐश लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. जहर बनकर यह फ्लाई एश आम लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो रही हैं. पीने के पानी से लेकर खाने तक में फ्लाई ऐश का प्रदूषण मिल रहा है. आम सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश का परिवहन होने के कारण सड़कों पर फ्लाई ऐश इतनी ज्यादा मात्रा में गिर रहा है कि यह हवा को भी प्रदूषित कर दे रहा है.

फ्लाई एश लोगों के कर रहा परेशान

खाने पानी में भी मिक्स हो रहा है फ्लाई ऐश

सड़क के किनारे बसे घरों में भी यह फ्लाई ऐश राखड़ पहुंच रहा है और लोगों के खाने-पानी में मिक्स हो जा रहा है. इसके साथ ही फ्लाई ऐश डैम के बगल में ही रिहंद जलाशय स्थित है, जहां तेज हवा के कारण फ्लाई ऐश का धूल उड़कर रिहंद जलाशय में जाकर मिल जाता है. इसी पानी का सिंगरौली और सोनभद्र के लगभग लाखों लोग उपयोग करते हैं, जिसकी वजह उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. फ्लाई ऐश के कारण एक्यूआई लेवल भी सिंगरौली का लगातार बढ़ रहा है.

सड़क पर चलने में हो रही है परेशानी

आम सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश का ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है. कई जगह फ्लाई ऐश भारी मात्रा में ट्रकों से नीचे गिर रहा है, जिस सड़क पर चल रहे बाइक सवार और आम राहगीरों को भी परेशानी हो रही है. हवा में फ्लाई ऐश के उड़ने से सड़क पर सही से रास्ता नहीं दिखने के कारण हादसे भी हो रहे हैं.

फ्लाई ऐश प्रदूषण के कारण सड़क पर चलना मुश्किल

'प्रतिबंधित क्षेत्र से परिवहन पर होगी कार्रवाई'

इस पूरे मामले पर सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि "जल्द ही मीटिंग कर इसे रोकने और नियंत्रण में करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ-साथ प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकेगा, उस पर चर्चा कर ठोस कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही खुले वाहन में प्रतिबंधित क्षेत्र से परिवहन पर भी कार्रवाई की जाएगी."

सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल के जनसंपर्क अधिकारी शंकरा सुब्रमण्यम से ईटीवी भारत ने जब संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि "हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं. हेड ऑफ प्रोजेक्ट ही इसके बारे में बता पाएंगे."