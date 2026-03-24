NCL ने बनाया रिकॉर्ड, स्थापना के बाद पहली बार 1 दिन में 57 रैक से भेजा 4.14 लाख टन कोयला
एनसीएल ने एक दिन में कोयले के 57 रैक भेजकर बनाया कीर्तिमान. ताप विद्युत इकाइयों के लिए रेलवे के माध्यम से भेजे गए रिकॉर्ड रैक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:24 PM IST
सिंगरौली: नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) ने रविवार को दूरस्थ ताप विद्युत इकाइयों को रिकॉर्ड 57 रैक कोयला प्रेषित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कोल इंडिया की इकाई नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड देश के ऊर्जा क्षेत्र में अपनी सहभागिता से राष्ट्र के ऊर्जा संरक्षण में अहम योगदान देता है. यही नहीं अपने कोयला उत्पादन को लेकर एनसीएल देश की बड़ी जरूरत बन चुका है. एनसीएल अकेले भारत देश के कुल कोयला उत्पादन का 15 प्रतिशत उत्पादन करता है. अब एनसीएल ने एक नया कीर्तिमान बनाया है.
एक दिन में 57 रैक का बनाया रिकॉर्ड
सिंगरौली में स्थापित कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) ने रविवार को दूरस्थ ताप विद्युत इकाइयों को रिकॉर्ड 57 रैक कोयला भेजकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. यहां 1985 स्थापना दिवस के बाद से पहली बार एक दिन में कोयला के 57 रैक भेजने का नया रिकॉर्ड बनाया है. 1 दिन में 57 कोयला रैक भेजकर वैश्विक संकट के बीच राष्ट्र की ऊर्जा को बल देने का काम किया है.
57 रैक में भेजा गया 4.14 लाख टन कोयला
एनसीएल ने कोयला भेजने में रविवार को रिकॉर्ड बनाया. इस दौरान एनसीएल ने 57 कोयला रैक से 4.14 लाख टन कोयले को ताप विद्युत इकाइयों को भेजा. जिसमें रिकॉर्ड 2.2 लाख टन भारतीय रेल के माध्यम से भेजा गया तथा बाकी मात्रा एमजीआर सिस्टम, सड़क मार्ग और पाइप बेल्ट द्वारा भेजा गया. जहां दूरस्थ ताप विद्युत इकाइयों के लिए रेलवे के माध्यम से रिकॉर्ड स्तर पर रैक भेजे गए. एनसीएल का पिट हेड स्टॉक 8.3 मिलियन टन है, वहीं माइंस के अंदर कोयला एक्सपोजर 10.5 मिलियन टन है.
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किस राज्य को कितना भेजा कोयला
राज्यवार कोयला आपूर्ति की बात करें तो रविवार को एनसीएल ने मध्य प्रदेश को 13 रैक, उत्तर प्रदेश को 25 रैक, राजस्थान को 11 रैक, पंजाब को 4 रैक, हरियाणा को 2 रैक, गुजरात को 1 रैक तथा बिहार को 1 रैक कोयला भेजा. इस प्रकार एनसीएल ने 57 रैक भेजने का नया रिकॉर्ड बनाया.
एनसीएल सिंगरौली के जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि "वर्तमान परिदृश्य में एनसीएल एक भरोसेमंद ऊर्जा स्त्रोत की भूमिका निभा रहा है. एनसीएल ने रविवार 22 मार्च को 1 दिन में 57 आईआर रैक भेजकर अपनी स्थापना काल से अब तक का सार्वाधिक कोयला रैक भेजने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है."