ETV Bharat / state

फर्जी दस्तावेज पर प्रमोशन चाहती थी सिंगरौली नगर निगम की लेडी अफसर, पोल खुलते ही हुई फरार

सिंगरौली नगर निगम में पदस्थ लेडी अफसर पर पदोन्नति के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार.

SINGRAULI FAKE PROMOTION DOCUMENTS
फर्जी पदोन्नति आदेश प्रस्तुत करने का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: नगर निगम में फर्जी दस्तावेज के सहारे प्रमोशन को लेकर एक मामला सामने आया है. जिसमें नगर निगम में पदस्थ लेडी असफसर पर आरोप है कि वह डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की मदद से प्रमोशन का लाभ उठाना चाहती थी. जब यह मामला सामने आया, तो नगर निगम आयुक्त सिंगरौली ने कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई. जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने सब इंजीनियर लेडी अफसर पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है.

फर्जी पदोन्नति आदेश प्रस्तुत करने का आरोप

सिंगरौली जिले के नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ शिवानी गर्ग पर पदोन्नति के लिए फर्जी आदेश प्रस्तुत करने के आरोप हैं. बताया गया कि उन्होंने 21 अगस्त 2025 को एक पदोन्नति का आदेश नगर निगम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया. जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति की गई है. शिवानी ने यह आदेश नगर निगम में जमा करते हुए कार्यभार दिए जाने की मांग की थी.

मामला दर्ज होने के बाद से लेडी अफसर है फरार (ETV Bharat)

मामला दर्ज होने के बाद से लेडी अफसर है फरार

जिसके बाद नगर निगम आयुक्त को आदेश की सत्यता पर शक हुआ, तो उन्होंने 12 सितंबर 2025 में भोपाल को नगरीय प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में इस पत्र की सत्यता की जांच कराई. जांच में यह आदेश फर्जी साबित हो गया. जिसके बाद नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने इस मामले में कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत दर्ज होने के बाद से सब इंजीनियर लगातार फरार बताई जा रही है.

Singrauli Lady Municipal Officer
फर्जी पदोन्नति आदेश प्रस्तुत करने का आरोप (ETV Bharat)

'जांच के बाद होगी विधिवत कार्रवाई'

इस मामले को लेकर सिंगरौली सीएसपी पुन्नू सिंह परस्ते कहते हैं कि "सिंगरौली नगर निगम की कमिश्नर सविता प्रधान की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है कि इस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाने में कौन-कौन लोगों के हाथ हैं. सब इंजीनियर शिवानी गर्ग के ऊपर पहले तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और अब विधिवत जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

SINGRAULI LADY MUNICIPAL OFFICER
SINGRAULI NAGAR NIGAM
SINGRAULI FIR ON MUNICIPAL OFFICER
SINGRAULI NEWS
SINGRAULI FAKE PROMOTION DOCUMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ऐसे भी स्कूली बच्चे! पहले दोस्तों से पिटवााया फिर मसीहा बन दोस्ती की और शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.