सिंगरौली के मुड़वानी डैम पर मध्य प्रदेश टूरिज्म की नजर, टूरिस्ट स्पॉट के लिए मौजूद है यहां नेचुरल ब्यूटी

सिंगरौली: कोयला और बिजली उत्पादन के लिए सिंगरौली देश भर में जाना जाता है. इसके साथ ही सिंगरौली के जयंत में स्थित मुड़वानी डैम को मुख्य पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है. बीते दिनों कलेक्टर गौरव बैनल ने मुड़वानी डैम का निरीक्षण किया था और इसके सौंदर्यीकरण के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी. जिसके बाद 9 जनवरी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने भी स्थल का जायजा लिया. पर्यटन केंद्र बनेगा मुड़वानी डैम सिंगरौली के जयंत में स्थित मुड़वानी डैम प्रकृति की गोद में बसा है. जिसके चारों ओर पहाड़, जंगल और झील स्थित हैं. कलेक्टर ने बीते दिन मुड़वानी डैम का भ्रमण किया, तो इसे पर्यटन केंद्र बनाने की बात कही. भ्रमण के दौरान नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान भी मौजूद थी. कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा, "मुड़वानी डैम और इसके आस पास के इलाके में प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है. इससे लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेगें."