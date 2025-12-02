ETV Bharat / state

भाभी से इश्क और पिता की प्रॉपर्टी के लालच में बड़े भाई की जान ली, साजिश में परिवार भी साथ

सिंगरौली में अपने ही बड़े की हत्या के आरोप में युवक को भेजा जेल. मर्डर को आत्महत्या का रूप देने की साजिश फेल.

Singrauli elder brother murder
सिंगरौली में बड़े भाई की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read
सिंगरौली: सिंगरौली जिले के कंजी गांव में युवक की मौत का राज आखिरकार पुलिस ने खोल ही दिया. पुलिस ने खुलासा किया कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई की गला घोंटकर हत्या की. हत्या के मामले को छिपाने में मृतक की पत्नी के साथ ही पूरे परिवार ने आरोपी का साथ दिया. पूरा परिवार पुलिस को गुमराह करता रहा. लेकिन जांच के दौरान मामला खुल गया.

छोटे भाई को पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा

पुलिस के अनुसार बड़ा भाई संजीत शराब पीने में अपनी कमाई उड़ा देता था. इससे पूरा परिवार परेशान था. संजीत ने कुछ दिन पूर्व अपने छोटे भाई रामकरण उर्फ कृष्णा को अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था. जिससे घर में विवाद होने लगा. कृष्णा चाहता था कि संजीत के जाने के बाद भाभी उसकी हो जाएगी. साथ ही पिता की सारी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाएगी.

सीएसपी पुन्नू सिंह परस्ते (ETV BHARAT)

मृतक पर शराब पीकर विवाद करने का आरोप

मामला 28 नवंबर को सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटार चौकी क्षेत्र के कंजी गांव का है. पुलिस को कृष्णा ने अपने चाचा राजेश कुमार शाह एवं चचेरे भाई सुदीप शाह के साथ पहुंचकर जानकारी दी कि 28 नवंबर को रात 9 बजे उसका भाई संजीत शराब के नशे में घर आया और अपने कमरे में सोने चला गया. भाभी उसके लिए खाना लेकर कमरे के गेट पर पहुंची लेकिन पति ने दरवाजा नहीं खोला. इस पर भाभी को लगा कि पति शराब के नशे में सो गए हैं.

पीएम रिपोर्ट से मर्डर का खुलासा

पुलिस को आरोपी कृष्णा ने बताया "जब सुबह भी संजीत के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों ने किसी प्रकार कमरे में प्रवेश किया. इस दौरान परिजनों ने देखा कि वह संजीत मृत अवस्था में है. उसने आत्महत्या कर ली." इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पीएम रिपोर्ट आने पर पुलिस को पता चला कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है. इस पर पुलिस को परिजनों पर शक हुआ.

मामला छिपाने भाभी ने भी पूरा साथ दिया

पुलिस ने जब छोटे भाई कृष्ण से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया. सीएसपी पुन्नू सिंह परस्ते ने बताया "आरोपी कृष्णा ने बताया कि रात लगभग 11 बजे वह संजीत के कमरे में पहुंचा. इस दौरान संजीत से उसका विवाद हुआ. फिर कृष्णा ने रस्सी से संजीत का गला दबाकर हत्या कर दी. मर्डर के बाद उसने पूरा वाकया परिवार को बताया." तुरत-फुरत मृतक संजीत की पत्नी और उसके पूरे परिवार ने कृष्णा का बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी गढ़ी. लेकिन मामला खुल गया.

YOUTH LOVE AFFAIR WITH BHABHI
PM REPORT REVEALS MURDER
SINGRAULI NEWS
MURDER IN GREED FATHER PROPERTY
SINGRAULI ELDER BROTHER MURDER

