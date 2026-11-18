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सिंगरौली में रोडरेज बना मौत की वजह, युवकों ने भूपेंद्र के सिर और पेट के आंत वाले हिस्से में मारा चाकू

सिंगरौली में रोडरेज बना मौत की वजह ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मंगलवार की रात एक बड़ी घटना सामने आई है. जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर चाकू से मारकर युवक की हत्या कर दी. बताया जा रहा है मामूली विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. जहां मृतक युवक अपने वाहन से जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे कुछ युवकों से कथित तौर पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामूली कहासुनी हिंसा में बदल गई. कुछ लोगों ने मिलकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी दो की तलाश जारी है.

मामूली विवाद बना हत्या की वजह