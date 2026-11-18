सिंगरौली में रोडरेज बना मौत की वजह, युवकों ने भूपेंद्र के सिर और पेट के आंत वाले हिस्से में मारा चाकू
सिंगरौली में सड़क पर जा रहे युवक का दूसरे युवकों से मामूली बात पर विवाद, चाकू मारकर भूपेंद्र को उतारा मौत के घाट. रिपोर्ट-दिनेश तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:54 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मंगलवार की रात एक बड़ी घटना सामने आई है. जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर चाकू से मारकर युवक की हत्या कर दी. बताया जा रहा है मामूली विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. जहां मृतक युवक अपने वाहन से जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे कुछ युवकों से कथित तौर पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामूली कहासुनी हिंसा में बदल गई. कुछ लोगों ने मिलकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी दो की तलाश जारी है.
मामूली विवाद बना हत्या की वजह
दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली के जयंत चौकी क्षेत्र का है. जहां मंगलवार की रात सड़क पर रोडरेज को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह अपने वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे कुछ युवकों ने कथित तौर पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनके वाहन को सड़क से उतरने पर मजबूर कर दिया. इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी.
आरोप है कि इसके बाद युवकों ने भूपेंद्र के वाहन का पीछा किया और उन्हें रोककर विवाद करने लगे. देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. इसी दौरान हमलावरों ने भूपेंद्र पर चाकू से दो वार किए. एक वार सिर पर और दूसरा पेट के आंतों वाले हिस्से में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
नाजुक हालत देखते हुए वाराणसी रेफर, रास्ते में मौत
गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया. हालांकि, परिजन उसे लेकर वाराणसी जा रहे थे, तभी रास्ते में भूपेंद्र की मौत हो गई. इस घटना के बाद जयंत क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान सेक्टर-बी दुधिचुआ निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ राजन के रूप में हुई है. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
छह आरोपी थे वारदात में शामिल, चार गिरफ्तार
जयंत चौकी प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि "पीड़ित के परिजनों अनुसार रोडरेज के बाद हुई इस हत्या में कुल छह आरोपी शामिल थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पुलिस इस घटना की जांच हर एंगल से कर रही है."