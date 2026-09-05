ETV Bharat / state

सौतन का चक्कर! पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का किया ड्रामा, पुलिस ने 24 घंटे में किया बेनकाब

दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी शासन के बासौडा गांव का है. जहां 32 साल के अंगद प्रसाद कुशवाहा ने अपनी पत्नी लीलावती कुशवाहा की आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव का जिला अस्पताल में पीएम कराया गया. जहां गला घोंटने की बात सामने आई. जिस पर पुलिस को शक हुआ. वहीं मृतिका के परिजनों ने भी पति पर हत्या के आरोप लगाए. जिस पर पुलिस को शक हुआ और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की. जहां आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक हैरान करने वाली बड़ी घटना सामने आई है. जहां आरोपी पति ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हत्या को आत्महत्या दिखाने का पूरा प्रयास किया और खुद से ही पुलिस को सूचना भी दी. आरोपी ने अपनी मां के साथ मिलकर मृतका के शव को अपने पुराने घर ले जाकर पटक दिया. इसके बाद जमीन पर लिटाकर हल्ला गुहार करने लगा. फिलहाल पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है और मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता था आरोपी

पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के बाद अंगद प्रसाद कुशवाहा के विरुद्ध अपराध धारा 103 (1) 238 A बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ. जिसमें आरोपी ने बताया कि, ''वह मुंबई में नौकरी करता है. जहां उसने संगीता शाह से दूसरी शादी कर ली है. वह दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता था. इसलिए फोन पर उसके साथ मिलकर लीलावती कुशवाहा की हत्या की योजना बनाई थी.'' फिलहाल आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

दूसरी पत्नी से मिलकर फोन पर किया हत्या की प्लानिंग

इस पूरे घटनाक्रम की जो हकीकत सामने आई वह हैरान करने वाली थी. आरोपी ने कबूल करते हुए बताया कि, ''उसकी पत्नी मुंबई आना चाहती थी, लेकिन मैं उसे लाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ रहती है. इसलिए अपनी दूसरी पत्नी संगीता शाह के साथ पहली पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी. योजना के अनुसार 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया. जिसमें उसने अपनी मां बासमती कुशवाहा के साथ मिलकर मृतका के शव को अपने पुराने घर में ले गया. यहां से उसने पुलिस को सूचना दी.''

कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''शुक्रवार को इस घटना का पूरा खुलासा हुआ है. आरोपी अंगद कुशवाहा को विवेचना के तथ्यों के आधार पर एवं उसके माँ को हत्या की वारदात को छुपाने के प्रयास पर गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें अभिरक्षा में भेज दिया गया है.''