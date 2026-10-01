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मोरवा के विस्थापितों ने सिंगरौली में NCL मुख्यालय के सभी गेट में जड़े ताले, रात 12 बजे तक हंगामा

सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय के सभी गेट में जड़े ताले ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : मोरवा शहर के विस्थापितों ने उचित मुआवजे के साथ ही अन्य मांगों को लेकर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के मुख्यालय पर बुधवार से सिंगरौली संयुक्त पुनर्स्थापन संघर्ष मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में लोगों ने सिंगरौली के एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर सभी गेट पर ताला जड़ दिया. मुख्यालय के अंदर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी रात के 9 बजे तक अंदर रहने को विवश हो गए. प्रदर्शनकारियों ने विस्थापन से संबंधित 45 मांगों को प्रबंधन के सामने रखा है.