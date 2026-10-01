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मोरवा के विस्थापितों ने सिंगरौली में NCL मुख्यालय के सभी गेट में जड़े ताले, रात 12 बजे तक हंगामा

सिंगरौली के मोरवा शहर के विस्थापितों ने एनसीएल के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया. 45 सूत्रीय मांगें प्रबंधन के सामने रखी. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.

Morwa Displaced Agitation
सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय के सभी गेट में जड़े ताले (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली : मोरवा शहर के विस्थापितों ने उचित मुआवजे के साथ ही अन्य मांगों को लेकर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के मुख्यालय पर बुधवार से सिंगरौली संयुक्त पुनर्स्थापन संघर्ष मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में लोगों ने सिंगरौली के एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर सभी गेट पर ताला जड़ दिया. मुख्यालय के अंदर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी रात के 9 बजे तक अंदर रहने को विवश हो गए. प्रदर्शनकारियों ने विस्थापन से संबंधित 45 मांगों को प्रबंधन के सामने रखा है.

विस्थापन नीति से खिलवाड़ का आरोप

विस्थापन नीति के विरोध में उतारे मोरवा के लोगों ने आर एंड आर के तहत विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है. सभा करने के बाद विस्थापितों ने बुधवार दोपहर 12 बजे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एनसीएल के सभी गेटों पर ताला जड़ दिया. पुनर्वास के लिए मुआवजा और आर एंड आर से जुड़े मुद्दों को प्रबंधन के सामने रखा. देर रात तक विस्थापन नीति का विरोध चलता रहा. विस्थापितों की 45 सूत्रीय मांगों में से 22 सूत्रीय मांगों को एनसीएल ने मान लिया, तब जाकर विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ.

मोरवा के विस्थापितों का सिंगरौली में आंदोलन शुरू (ETV BHARAT)

एनसीएल प्रबंधन के सामने रखी मांगें

एनसीएल द्वारा अपनी खदान विस्तार के लिए हजारों एकड़ भूमि अर्जित करने की कार्रवाई की जा रही है. विस्थापितों का आरोप है कि एनसीएल अपने वादे से मुकर रही है. विस्थापन नीति में जो लाभ देने की बात की गई थी, वह नहीं दिया जा रहा है. संघर्ष विस्थापित मोर्चे के राजेश सिंह कहते हैं "विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है. 45 सूत्रीय मांगों के माध्यम से प्रभावित परिवारों के अधिकार और समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष रखा गया है."

Morwa Displaced Agitation
सिंगरौली संयुक्त पुनर्स्थापन संघर्ष मोर्चा का आंदोलन (ETV BHARAT)

विकास के नाम पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे

प्रदर्शनकारी राजेश सिंह कहते हैं "विकास परियोजनाओं के नाम पर जिन परिवारों की जमीन और आजीविका प्रभावित हुई है, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा, रोजगार तथा समुचित पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है. हमने प्रबंधन से बात की है. हम चाहते हैं इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उसका निराकरण किया जाए, नहीं तो 15 दिन बाद हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे."

Morwa Displaced Agitation
विस्थापन नीति से खिलवाड़ का आरोप (ETV BHARAT)

एनसीएल की खदानों के लिए सिंगरौली मोरवा शहर का विस्थापन किया जा रहा है. विस्थापन के तहत पूरा शहर उजाड़ा जा रहा है. करीब 50 लोगों का विस्थापन होना है. मोरवा के 22 हजार मकान गिराए जा रहे हैं.

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