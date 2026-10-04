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मोरवा की हालत देख भड़के सिंगरौली विधायक, कलेक्टर-कमिश्नर नहीं संभाल पा रहे विभाग ले लो छुट्टी

सिंगरौली: मध्य प्रदेश में सिंगरौली से बीजेपी विधायक रामनिवास शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जहां वे कलेक्टर, कमिश्नर एसडीएम को फटकार लगाते नजर आए. सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के मोरवा जोन की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और कलेक्टर- कमिश्नर को काम न संभाल पाने पर छुट्टी लेने की बात कही. इसके बाद विधायक शाह ने एसडीएम की भी क्लास लगाई.

दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली मोरवा जोन का है. जहां रविवार को एक कार्यक्रम में विधायक रामनिवास शाह मंच से जिले के अधिकारियों और जनता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर एक भाजपा का कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक एक ही गाना गा रहा है और अंतिम पंक्ति में बैठे समाज को जिनका पिछले 70 सालों में सड़क, बिजली पानी से वंचित रहा, उन्हें उनका अधिकार दिलाना है, तभी देश का समग्र विकास होगा.

इसी दौरान जनता के काम को लेकर विधायक शाह नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि "मोरवा जोन की व्यवस्था को देखकर शर्मिंदगी होती है. कलेक्टर और कमिश्नर अपना विभाग नहीं संभाल सकते तो छुट्टी ले लो. विधायक ने कहा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को अधिकारी और विभाग आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यह बड़ी समस्या है. विधायक ने कांग्रेसियों को भी निशाने पर लिया. तभी विधायक रामनिवास शाह कहते हैं कि हमने कूलर इसलिए बंद कराया ताकि आपको पसीने की कद्र हो, पसीना आएगा तो आपको समझ आएगा की मेहनत की कमाई खाने में कितनी अच्छी लगती है.

SDM भी सुन लें थोड़ा ठंडा-गरम

विधायक रामनिवास शाह इतने पर नहीं रुके. जैसे ही कार्यक्रम में एसडीएम पहुंचते हैं. वह मंच से बोलते हैं कि एसडीएम साहब आए हैं, इनको भी मंच पर बैठाइये, यह भी थोड़ा ठंडा गरम सुन लें. आप एसी में बैठकर मजा लेते हो और सरकार की योजना गरीबों तक नहीं जा पाती. उन्होंने कहा कि हमने इस हाल में कार्यक्रम के दौरान कूलर इसलिए बंद रखा है, ताकि आपको पसीने की कद्र हो, आपको पसीना आएगा तो आपको समझ आएगा की मेहनत की कमाई खाने में कितनी अच्छी लगती है. एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को छोड़कर एक मकान बनाता है.

वीडियो पर कुछ नहीं बोले विधायक

वहीं आप AC में बैठकर मजा लेते हो, जिससे सरकार की योजनाएं आम जनता तक पर गरीबों तक नहीं पहुंच पाती. इसलिए यह कैंप लगाया गया है. रोजाना गरीब आवेदन लेकर दर-दर भटक रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है. इस वीडियो के बारे में ईटीवी भारत ने जब सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन पर कहा कि मैं अभी कार्यक्रम में हूं और जब सवाल शुरू हुआ तो जवाब ना देकर उन्होंने फोन काट दिया और कहा कि बाद में लगाऊंगा.