सिंगरौली में नाबालिग का शव मिलने पर बवाल, थाने के गेट पर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी

2 दिन पहले मोरवा थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय नाबालिग लापता हो गया था. जिसके बाद बुधवार को ही झाड़ियों में शव मिला. पुलिस के अनुसार युवक की हत्या में उसके दोस्त ही कातिल निकले. फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

सिंगरौली: मोरवा थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़के का 2 दिन बाद शव मिलने पर जमकर बवाल हुआ. नाबालिग की हत्या के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने पहले तो मोरवा थाने के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया. इसके बाद थाने के गेट के सामने तोड़फोड़ करते हुए जमकर पथराव किया. पथराव में पुलिस का सुरक्षा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. मौके को देखते हुए थाने के पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया.

झाड़ियों में मिला लापता नाबालिग का शव

मामला सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र का है. यहां साइनगर निवासी पवन शाह 9 मार्च को रात करीब 9:00 बजे घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया. इसके बाद परिजनों ने उसी दिन देर रात मोरवा थाने में पवन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी. जिसके बाद पुलिस को लापता पवन शाह का शव बुधवार को मोरवा-चितरंगी मार्ग के किनारे झाड़ियों में पवन का शव मिला.

पवन शाह की फाइल फोटो (ETV Bharat)

आक्रोशित परिजन और लोगों ने थाने के बाहर की तोड़फोड़

पवन का शव मिलने की सूचना के बाद उसके परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया. कुछ ही घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया. इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. लोगों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की इसके बाद थाने के बाहर तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया और जमकर पथराव किया. पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है. जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया तब कहीं जाकर लोगों को वहां से हटाया जा सका.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि "मुख्य आरोपी सुधांशु गुप्ता, पवन को अपनी बाइक पर शराब पिलाने के बहाने घर से ले गया था. रास्ते में उनका दूसरा साथी इरशाद खान भी मिल गया. तीनों एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां आरोपियों ने पहले पवन का गला दबाया और फिर पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली."

होली के दिन सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि "पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि होली के दिन सिगरेट पीने की बात को लेकर पवन और सुधांशु के बीच विवाद हुआ था. इसी मामूली विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों सुधांशु गुप्ता और इरशाद खान को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है."