सिंगरौली में बड़ा हादसा, छुही मिट्टी खोदते वक्त खदान ढही, धंसने से 3 महिलाओं की मौत

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं की हुई मौत, महिलाएं छुही मिट्टी खोदने खदान में उतरी थी, तभी हुआ हादसा.

SINGRAULI MINE ACCIDENT
सिंगरौली में मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं की हुई मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 2:27 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 3:34 PM IST

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. घरेलू कार्यों के लिए छुही और सफेद मिट्टी खोदते समय अचानक से वहां की मिट्टी धंस गई. जिसमें पांच महिलाएं फंस गई. हादसे में मौके पर तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है. वहीं, 3 महिलाओं के शव को भी बाहर निकाला गया. बताया जा रहा है छोटी सी खदान थी जहां पर महिलाएं सफेद मिट्टी लेने के लिए दूर-दूर से आई थीं. इसी दरमियान यह बड़ी घटना हो गई.

मिट्टी धंसने से दबी महिलाएं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले के जियावान थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कूंदवार पुलिस चौकी क्षेत्र में हर रोज की तरह रविवार की सुबह भी अलग-अलग जगह से महिलाएं छुही मिट्टी लेने के लिए आई थी. इसी दौरान छोटी खुरपी से मिट्टी को निकाल रही थी. तभी अचानक खदान धंस गई और पांच महिलाएं उसके संपर्क में आ गई. इस घटना में मौके पर ही तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 घंटे बाद मृत एवं सुरक्षित महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया. पुलिस ने बताया, यह सभी महिलाएं ग्राम परसोहर एवं हर्हा गावं की निवासी हैं.

महिलाएं छुही मिट्टी खोदने खदान में उतरी थी (ETV Bharat)

2 घंटे में महिलाओं का रेस्क्यू
जियावन थाना प्रभारी, रोशनी कुर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''यह घटना सुबह 10 बजे की है. जहां 5 महिलाएं छुही मिट्टी निकाल रही थी. उसी दौरान ऊपर से मिट्टी धंस गया और सभी 5 महिलाएं फंस गई. तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची और रेस्क्यू करना शुरू किया. 2 घंटे तक सभी को बाहर निकाल लिया गया. जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 सुरक्षित हैं. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

