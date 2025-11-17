80 साल की बीमार बुजुर्ग मां को पगडंडी के सहारे एक किमी तक खाट पर ले गए
सिंगरौली जिले का एक वीडियो विकास कार्यों की पोल खोल रहा है. सड़क नहीं होने से दोपहिया वाहन भी गांव में नहीं पहुंच सकते.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 2:05 PM IST
सिंगरौली : मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. यहां न तो सड़क पहुंच मार्ग है और न ही स्वास्थ्य की कोई सुविधा. पेयजल और स्कूल की बात तो करना ही बेमानी है. ऐसा ही एक वीडियो सिंगरौली जिले का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया है कि बुजुर्ग बीमार महिला को परिजन खाट पर रखकर पगडंडी के सहारे लंबी दूरी नाप रहे हैं.
गांव में बाइक भी नहीं पहुंच सकती
मामला सिंगरौली जिले के देवसर में सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी का है. ग्रामीणों ने बताया "देवसर ब्लॉक के चुरवाही गांव के मलगा में लगभग 100 घर हैं. ये बस्ती मुख्य मार्ग से कनेक्ट नहीं है. यहां अगर कोई बीमार हो जाता है तो मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा है. गांव में दोपहिया वाहन भी नहीं पहुंच सकता.
इसी गांव में वृद्धा बिथुनी शाहू अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं. परिवार के सदस्यों ने तुरंत डायल-108 के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास किया.
गांव में 02 घंटे बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस
परिजनों का कहना है "एम्बुलेंस करीब 02 घंटे की देरी से पहुंची, इस बीच मरीज की स्थिति गंभीर होती जा रही थी. मजबूरी में परिवारजन वृद्धा को खाट पर उठाकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर की ओर रवाना हुए." महिला के पुत्र प्रदीप शाह ने बताया "उन्हें अपनी मां को लगभग एक किलोमीटर तक खाट पर ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके घर से मुख्य सड़क तक केवल एक संकरी पगडंडी है, जिस पर कोई वाहन नहीं पहुंच सकता."
- दमोह में ग्रामीणों ने नहीं देखी पक्की सड़क!, जान लगाकर पार करते हैं 2.5 KM की दलदल
- पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस
स्थानीय विधायक का दावा बेहद हास्यास्पद
महिला के बेटे का कहना है "मुख्य मार्ग तक पहुंचने के बाद निजी वाहन की मदद से मां को जिला अस्पताल पहुंचाया. यह कोई अकेला गांव ऐसा नहीं है, कई गांव इसी हालत में हैं. इस मामले में विधायक राजेंद्र मेश्राम कहते हैं "पहले ये क्षेत्र नर्क के नाम से जाना जाता था. अब विकास के कारण स्वर्ग हो गया है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगातार ऐसे सड़क गांव और मार्ग चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां 250 से ज्यादा आबादी है, वहां पर सड़क की कनेक्टिविटी देने का कार्य सरकार कर रही है. इस मार्ग की भी स्वीकृति हो गई है."