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सिंगरौली में पाइप ने युवक को हवा में उछाला, पलक झपकते ही गिरा नीचे और मौत, देखें वीडियो

सिंगरौली में टावर निर्माण का विरोध कर रहे व्यक्ति की हादसे में मौत. पाइप उखाड़ने के दौरान हवा में उछला और नीचे गिरते ही मौत.

SINGRAULI TOWER CONSTRUCTION OPPOSE
टावर निर्माण के विरोध के दौरान युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:00 PM IST

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सिंगरौली: टावर निर्माण के विरोध के दौरान एक युवक की जान चली गई. यह घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद वीडियो बना रहे कुछ व्यक्ति भी हैरान रह गए. यहां एक व्यक्ति अचानक पाइप पकड़कर उखाड़ने लगा और इसी दौरान पाइप ने इस व्यक्ति को हवा में उछाल दिया और कुछ ही सेकंड में युवक की मौत हो गई. गुरुवार की सुबह यह दिल दहलाने वाली घटना परदेही गांव में हुई.

टावर निर्माण के विरोध के दौरान युवक की मौत

घटना सिंगरौली के शासन पुलिस चौकी क्षेत्र के परदेही गांव की है. यहांं कुछ दिन से ही पावर ग्रिड कंपनी द्वारा गांव में टावर निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इस टावर का निर्माण गांव के ही किसान जगदीश शाह की जमीन पर किया जा रहा था. जगदीश शाह इसी टावर निर्माण का कार्य का विरोध कर रहे थे .

सिंगरौली में पाइप समेत युवक हवा में उछला और फिर मौत (ETV Bharat)

गुरुवार सुबह वह मौके पर पहुंचे और अपनी जमीन में लगे टावर निर्माण के पाइप को खींचने लगते हैं. इतने में कुछ ही सेकंड में तेज दबाव के कारण पाइप सहित हवा में उछल जाते हैं और नीचे गिरते ही उनकी जान चली जाती है. पास खड़ा एक व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा था, जिससे पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग जगदीश शाह को बचाने के लिए दौड़े लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. देखते ही देखते गांव में मातम पसर गया.

कैमरे में कैद हो गई मौत की पूरी घटना

इस पूरे घटनाक्रम का पास खड़ा एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, जिसमें मौत की घटना कैमरे में कैद हो गई. पाइप निकालने की कोशिश करने के दौरान युवक ने पाइप निकालने की कोशिश की जब वह पाइप नहीं निकला तो पाइप के दोनों ओर उसने पैर डाले और जैसे ही पाइप को खींचने की कोशिश की उसी दौरान पाइप समेत जमीन से कई फीट ऊपर उछल गया और नीचे गिरते ही संच सेकंड में उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

शासन पुलिस चौकी प्रभारी संदीप नामदेव ने बताया, "यह घटना गुरुवार सुबह की है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और विवेचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है गई है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई. घटना के पीछे कोई लापरवाही या अन्य कारण था या नहीं, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा."

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