हैवानियत की हद, 5 साल की बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया रिश्ते का नाना, किया दुष्कर्म
सिंगरौली में रिश्ते के नाना ने 5 वर्षीय मासूम के साथ किया दुष्कर्म, गौशाला के पास दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार. रिपोर्ट- दिनेश तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:18 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मानवता और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. रिश्ते का नाना घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची को घुमाने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठकर ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बीएनएस और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच में जुट गई है.
बाइक पर घुनाने के बहाने ले गया बच्ची को
दरअसल, पूरी घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है. जहां 25 अक्टूबर को पीड़िता की मां ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि, 23 अक्टूबर 2026 की शाम करीब सात बजे उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी बच्ची और पड़ोस के एक अन्य बच्चे को मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने गांव की गौशाला की ओर ले गया. गौशाला के पास ले जाकर आरोपी ने दूसरे बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया. मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घृणित घटना को अंजाम दिया. इसके बाद उसने किसी को घटना की जानकारी देने पर बच्ची को धमकाया.
बच्ची की बिगड़ी तबीयत, तब हुआ खुलासा
घर लौटने पर बच्ची की शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की, तब घटना की जानकारी सामने आई. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. बैढ़न कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(2)(एफ) और 65(2) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 में मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
सिंगरौली सीएसपी हेमंत कुमार ने बताया कि, ''पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी रिश्ते में उसका नाना लगता है. जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो उसे अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है.''