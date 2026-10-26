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हैवानियत की हद, 5 साल की बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया रिश्ते का नाना, किया दुष्कर्म

सिंगरौली में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मानवता और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. रिश्ते का नाना घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची को घुमाने के बहाने अपने साथ बाइक पर बैठकर ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बीएनएस और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच में जुट गई है.

बाइक पर घुनाने के बहाने ले गया बच्ची को