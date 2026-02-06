ETV Bharat / state

पारंपरिक मंडप, 5 देशों के लोग और शराब को न, भारतीय संस्कृति को देखता रह गया फ्रांस

सिंगरौली में अनोखी शादी की दिलचस्प कहानी, फ्रेंच दुल्हन के पिता ने बेटी की खातिर निभाई भारतीय रस्में, 5 देशों के लोग बने मेहमान.

सिंगरौली में अनोखी शादी की दिलचस्प कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 1:35 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 2:23 PM IST

सिंगरौली: प्यार सच्चा हो तो फिर 7 फेरे लेने से सरहदें भी नहीं रोक सकती हैं. सच्ची मुहब्बत की कहानी देखने को मिली सिंगरौली में. शहर के संदीप और फ्रांस की शेरला की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. यह शादी इसलिए भी खास है क्योंकि दुल्हन देशी नहीं विदेशी है, यानी फ्रांस की रहने वाली. भारत और फ्रांस के कल्चरल रिलेशंस बहुत मजबूत हैं और अब दोनों देशों के संस्कृति का मिलन होना यह भी बहुत अलग है. शादी हिंदू रीति रिवाज से सिंगरौली में हुई और शादी में 5 देशों के लोग मेहमान बने.

हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी
लड़की के पिता ने कहा कि, ''हमने यह शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ की, जैसा दोनों बच्चे चाहते थे. भारत में माता-पिता जैसे करते हैं हर रस्म वैसा ही निभाई.'' शादी में कुल 30 लोग विदेश से आए थे. यह सभी मेहमान अपने-अपने खर्चे पर सिंगरौली पहुंचे थे. इसमें लड़की के परिवार से पापा-मम्मी, चाचा-चाचा, मौसी-मौसी पहुंचे. हिंदू रीति रिवाज में माटी मंगल की रस्म के लिए बहन की जरूरत होती है. तो उसके लिए दुल्हन की मौसी की बेटी ने यह रस्म निभा कर इस शादी को और भी खास बना दिया.

फ्रेंच लड़की ने सिंगरौली के लड़के से की शादी (ETV Bharat)

शादी के कुछ दिलचस्प किस्से
ETV Bharat से बात करते हुए फ्रांस की लड़की शेरला के पिता जोहांग ओलागनों बताते हैं कि, ''यह दोनों खुश रहें, इसके लिए हम सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हैं. भारत का कल्चर हमें बहुत पसंद आया. हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं की शादियां ऐसे भी होती हैं, यह किसी त्योहार से कम नहीं है.'' वह कहते हैं कि, ''मेरी एक बेटी और एक बेटा है, मैंने उन दोनों को मल्टीकल्चर में रहने और जीने की परवरिश दी है. हम ही नहीं यहां पर आए हमारे सारे रिश्तेदार हर कोई इस शादी को लेकर खुश है. हमारे लिए बेटी की खुशी और प्यार से बढ़कर कुछ और नहीं है.''

फ्रेंच फैमिली ने खुशी से निभाई भारतीय रस्में (ETV Bharat)

फ्रांस में क्रिश्चियन रीति-रीवाज से होगी शादी
जोहांग ने कहा, ''हम इस शादी को बिल्कुल वैसे ही करना चाहते थे, जैसा की एक भारतीय पिता अपनी बेटी के लिए करता है. यहां के लोग अच्छे हैं. मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी की शादी भारत में आकर यहां के रीति रिवाज से की है.'' इस दौरान वह हंसते हुए भावुक हो गये. उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि यहां शादी होने के पश्चात जब हम फ्रांस जाएं तो हमारे रीति-रीवाज से भी यह शादी संपन्न हो तो हमारे लिए और खुशी की बात होगी.''

भारतीय पोशाक में विदेशी मेहमान (ETV Bharat)

तकलीफ के बाद भी जमीन पर बैठकर निभाई रस्म
दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के लोगों को किसी भी काम के लिए जमीन पर बैठने की कोई आदत नहीं है. हाल ही में शेरला के पिता का पैर का ऑपरेशन हुआ है लेकिन यहां मातृ पूजन की रस्म को निभाने के लिए वह कई मिनट तक अपनी तकलीफ और दर्द को किनारे कर अपनी बेटी की खुशी के लिए यह रस्म निभाते हैं. एक और बात इस शादी को खास बनाती है कि हिंदू रीति रिवाज की शादियों में माटी मंगल नाम की एक रस्म होती है. जिसके लिए बहन की आवश्यकता होती है. इसे देखते हुए दुल्हन शेरला की बहन ने फ्रांस से आकर माटी मंगल की रस्म को पूरा किया. सभी विदेशी लोगों ने भारत के शादी की परंपरा को बखूबी निभाया.

फ्रेंच दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी (ETV Bharat)

इस शादी में सम्मिलित होने वाले मेहमान कुल पांच देशों से आए थे, जिनकी संख्या लगभग 30 से ज्यादा है. यह सभी अपने-अपने खर्चे पर इस शादी में सम्मिलित होने के लिए सिंगरौली पहुंचे. होटल बिल से लेकर हर एक चीज का पेमेंट हर मेहमान अपनी जेब से कर रहा है. शादी की हर रस्म में विदेश से आये मेहमानों में खुशी और उत्सुकता देखने को मिली.

विदेशी मेहमानों ने शराब से बनाई दूरी
एक और जहां फ्रांस जैसे देशों में शादी के लिए लोग कमिश्नर ऑफिस जाकर प्रमाण पत्र लेते हैं और चर्च जाकर शादी को कुछ ही घंटे में पूरा कर लेते हैं. इसके बाद शराब पार्टी करते हैं. लेकिन यहां पहुंचे लड़की के सभी परिजनों ने लड़के की मंशानुसार इस शादी को पारंपरिक और पवित्र बनाने के लिए समारोह में शराब को दरकिनार किया है. दूल्हे संदीप की बात मानकर सभी ने यह स्वीकार किया और शादी को शराब से दूर रखा है.

