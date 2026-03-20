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पिता बनने की खुशी में ससुराल गया था युवक, ससुराल वालों ने गला घोंट कर दी हत्या

सिंगरौली: पिता बनने की खुशी में ससुराल पहुंचे युवक की हत्या का मामला सामने आया है. इस संबध में पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायायलय में पेश किया और जेल भेज दिया है. बताया गया कि युवक शराब पीकर विवाद कर रहा था. इसी विवाद में उसके ससुर और 2 सालों ने मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी.

इस मामले में मृतक पर आरोप है कि देवधारी सिंह गोंड पत्नी के साथ मारपीट करता था. जिससे परेशान होकर वह अपने मायके ग्राम मझिगवां में रहने लगी. वह प्रेगनेंट थी और हाल ही में करीब 20 दिन पहले बेटे का जन्म हुआ. जब इसकी जानकारी देवधारी सिंह को मिली, तो वह पिता बनने की खुशी में ससुराल पहुंचा था. इस दौरान 15 मार्च को वह शराब पीकर झगड़ा करने लगा. जब विवाद बढ़ा तो युवक के ससुर धनी सिंह गोंड, साला चर्तुगुन सिंह गोंड और पुष्पेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मापरपीट की गई. इसी दौरान उन लोगों ने रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी.

हत्या कर नव निर्माण मकान में फेंका शव

घटना के बाद पकड़े जाने के डर से तीनों आरोपियों ने मिलकर देवधारी सिंह के शव को गांव के ही रामप्रताप सिंह गोंड के नव निर्माण मकान में फेंक दिया था. 16 मार्च को पुलिस को सूचना मिली की नव निर्माण मकान में एक शव पड़ा हुआ है. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बैढ़न भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या किया जाना बताया गया. जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामल दर्ज कर लिया.

आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

इस मामले की जांच के लिए एसडीओपी गौरव पाण्डेय और बगरवां थाना प्रभारी ने पुलिस टीम गठित की. बरगवां थाना प्रभारी एमडी समीर ने बताया, "जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मृतक के ससुर और 2 सालों को गिरफ्तार किया. जिसमें आरोपियों ने घटना को स्वीकार किया है. जिसके बाद उन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जिला जेल पचौर भेजा गया है."