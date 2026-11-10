सिंगरौली में रात में सो रहे परिवार पर टूटा कहर, मकान के मलबे में मिले 3 शव, 4 लोगों का रेस्क्यू
सिंगरौली में दीपावली के अगले दिन बड़ा हादसा. दो मंजिला कच्चा मकान ढहने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:54 AM IST
सिंगरौली : सिंगरौली के ऊर्ति गांव में सोमवार रात दिल दहलाने वाला हादसा. 7 लोगों का परिवार अपने दो मंजिला कच्चे मकान में सो रहा था. इसी दौरान अचानक मकान ढह गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. 4 लोग घायल हैं, घायलों की हालत खतरे से बाहर है. उनका जिला अल्पताल में इलाज जारी है. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका. मकान के मलबे से 3 शव बरामद किए गए.
शुरू में ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू
सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहपान के उर्ति गांव में दीपावली के अगले दिन मातम पसर गया. एक घर में रह रहे पूरे परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा. सोमवार रात 9 बजे परिवार के सात लोग खाना खाकर रोज की तरह अपने दो मंजिला कच्चे मकान में सोने चले गए. कुछ ही देर में कच्चा मकान ढह गया. चीख-पुखार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया. साथ ही पुलिस को भी सूचना दी.
मलबे से लोगों को सर्च करने में मशक्कत
पुलिस ने जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू कराया. इस दौरान परिवार के 7 में से 4 लोगों का सुरक्षित रेस्कयू कर लिया गया. मलबे में लोगों को सर्च करने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू चलाया गया. घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में से 3 शव बरामद किए गए. मकान गिरने से मौके पर ही अरुण विश्वकर्मा और उनकी 1 वर्ष की मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. सिंगरौली एसडीएम सुरेश जादव का कहना है "हादसा बहुत दुखद है. मामले की जांच की जा रही है."
- भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, बच्ची की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे
- उज्जैन में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, मुहर्रम मनाने आए बच्चे की मौत, 8 घायल
विधायक ने दिया आर्थिक मदद का भरोसा
इस हादसे से पूरे गांव में मातम फैल गया. दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर इतना बड़ा हादसे होने से लोग दुखी हैं. इस मकान में विश्वकर्मा परिवार अपने 7 सदस्यों के साथ कई वर्षों से रह रहा है. उसके बगल में मकान भी बना रहा है. माना जा रहा है बगल में मकान निर्माण के दौरान दो मंजिला कच्चे मकान की नींव कमजोर हो गई होगी.
जिला अस्पताल पहुंचे सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने पीड़ित परिवार को एक-एक लाख रुपए, घायलों को 25- 25 हजार रुपए की सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिया. सरकार और प्रशासन की ओर से ये सहायता राशि पीड़ितों को दी जाएगी.