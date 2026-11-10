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सिंगरौली में रात में सो रहे परिवार पर टूटा कहर, मकान के मलबे में मिले 3 शव, 4 लोगों का रेस्क्यू

सिंगरौली में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : सिंगरौली के ऊर्ति गांव में सोमवार रात दिल दहलाने वाला हादसा. 7 लोगों का परिवार अपने दो मंजिला कच्चे मकान में सो रहा था. इसी दौरान अचानक मकान ढह गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. 4 लोग घायल हैं, घायलों की हालत खतरे से बाहर है. उनका जिला अल्पताल में इलाज जारी है. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों का रेस्क्यू किया जा सका. मकान के मलबे से 3 शव बरामद किए गए.

शुरू में ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू