ETV Bharat / state

सिंगरौली में पति पत्नी और वो, बदला लेने पति ने वायरल किया प्रेमी के साथ का ऑडियो-वीडियो

वायरल ऑडियो-वीडियो के बाद पत्नी ने किया आत्महत्या का प्रयास, जानें रिश्तों को तार-तार करने वाली पूरी कहानी

Singrauli Love Triangle
जानें क्या है क्या है पति-पत्नी और वो का मामला? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: शादी के बाद अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा ही भयावह होता है. ताजा मामला सिंगरौली का है जहां पति-पत्नी और वो के मामले ने रिश्ते को शर्मसार तो किया ही और अब बात जीने मरने पर आ चुकी है. यहां एक पति द्वारा पत्नी के अवैध संबंध का पता चलने के बाद पत्नी और उसके प्रेमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया. पति-पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री से अब सारे पक्षों की इज्जत तार-तार हो गई है और हर पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहा है.

क्या है पति-पत्नी और वो का मामला?

सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ओडगढ़ी गांव का ये मामला है. यहां रहने वाले अजय (बदला हुआ नाम) को अपनी पत्नी यामी (बदला हुआ नाम) पर किसी और गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने का शक था. जब अजय का शक यकीन में बदल गया तो उसने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया. इसके बाद उसने पत्नी और उसके प्रेमी का एक ऑडिया और वीडियो अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, इसके बाद पति ने उसे समझाया लेकिन पत्नी झगड़कर मायके में रहने लगी. इसके बाद हुई तीसरे पक्ष की एंट्री.

WIFE EXTRA MARRITAL AFFAIR singrauli
मामले की जानकारी देते नगर पुलिस अधीक्षक (Etv Bharat)

बदला लेने की मंशा से पत्नी का ऑडियो किया वायरल?

पति अजय ने मीडिया को बताया कि इस घटनाक्रम के बाद उसकी पत्नी के आशिक संजय सिंह ने उसके झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया और पुलिस को कहा कि उसका आरोपी की पत्नी के साथ कोई संबंध नही है. इस सब से परेशान पति ने इस बात को साबित करने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी का ऑडियो वीडियो वायरल कर दिया. ऑडियो वीडियो आग की तरह फैला और सबकी इज्जत तार-तार हो गई, जिसे देख पत्नी यामी ने आत्मग्लानी में आत्महत्या का प्रयास किया. गनीमत रही कि परिवार वालों ने उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. महिला ने कहा कि थाने से लेकर एसपी कार्यालय के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी शिकायत फाइलों में दबकर रह गई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

इस मामले को नगर पुलिस अधीक्षक पुन्नु परस्ते ने कहा, " हमें एक महिला द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन कर सुसाइड अटेम्प्ट करने की सूचना मिली है. मामला संज्ञान में आया है. सोशल मीडिया में कोई ऑडियो-वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है. सभी तथ्यों पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

यह भी पढ़ें- सीधी में सांसद राजेश मिश्रा ने बीच सड़क पर किया हवन, कई साल से अटका है NH39 का काम

वहीं, इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. इस मामले पति-पत्नी के विवाद में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं. देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है.

TAGGED:

SINGRAULI NEWS HINDI
WIFE EXTRA MARRITAL AFFAIR
MADHYA PRADESH NEWS
SINGRAULI SUICIDE ATTEMPT CASE
SINGRAULI LOVE TRIANGLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

रोहिणी से क्रांति बनने का सफर,जानें क्रिकेट में कैसे भूचाल लेकर आई छतरपुर की छोरी

बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के बेची दवाइयां तो खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान

हेलीपैड भी खोद डाला, जनता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, बिहार में बोले मोहन यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.