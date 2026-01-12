ETV Bharat / state

सिंगरौली में तहसील का लखपति बाबू निकला रिश्वतखोर, लोकायुक्त ने 3 हजार की रिश्वत लेते धरा

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रीवा लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सरई तहसील में पदस्थ बड़े बाबू लखपति सिंह को जमीन नामांतरण करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है. फिलहाल लोकायुक्त टीम पूरे मामले की विवेचना कर रही है.

लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि सरई तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार, बड़े बाबू लखपति सिंह तथा देवेंद्र सिंह एक जमीन नामांतरण करने के एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद पीड़ित रामनारायण ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने लिखित शिकायत में बताया कि नायब तहसीलदार, बड़े बाबू लखपति सिंह और देवेंद्र सिंह तीनों के द्वारा 10 हजार रुपए की घूस मांगी जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जिसके बाद सोमवार को अचानक रीवा लोकायुक्त पुलिस टीम सरई तहसील कार्यालय पहुंची और शिकायत का सत्यापन कर बड़े बाबू लखपति सिंह को 3 हजार रुपये नकद रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया. लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि "इस मामले में नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है. हालांकि वह मौके पर नहीं मिले हैं. फिलहाल लोकायुक्त टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है."

लोकायुक्त रीवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि "इस पूरे मामले में सरई तहसील के नायब तहसीलदार के साथ-साथ दो बड़े बाबू भी शामिल थे. शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन किया, लेकिन सोमवार को जब लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने मौके पर पहुंची तो दो लोग मौजूद नहीं थे. एक बड़े बाबू लखपति सिंह को 3000 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है." लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी लखपति सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है.