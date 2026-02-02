ETV Bharat / state

सिंगरौली में भ्रष्ट पटवारी पर गिरी गाज, लोकायुक्त ने 10 हजार की रिश्वत लेते धरा

सिंगरौली में पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते पकड़ा. आरोप है कि जमीन बंटवारे और नक्शा तरमीम करने के एवज में मांगी थी घूस.

Singrauli lokayukta police Action
सिंगरौली में भ्रष्ट पटवारी पर गिरी गाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 12:18 PM IST

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर भ्रष्ट पटवारी को 10 हजार रुपयों की नगद रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे और नक्शा तरमीम करने के एवज में पटवारी लगातार पीड़ित से घूस मांग रहा था. ऐस में पीड़ित ने पटवारी की शिकायत लोकायुक्त से कर दी. लोकायुक्त ने रविवार को पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया.

10 हजार रुपये की रिश्वत लेते धरा गया आरोपी
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शिकायतकर्ता महेंद्र प्रसाद यादव, निवासी ग्राम चुरकी, तहसील दुधमनिया, जिला सिंगरौली ने लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनकी जमीन के बंटवारे और नक्शा तरमीम के एवज में पटवारी 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है.

सिंगरौली में भ्रष्ट पटवारी पर गिरी गाज (ETV Bharat)

ऐसे पकड़ा गया आरोपी पटवारी

शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने सिंगरौली अनपरा रोड पर प्रताप ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने 10 हजार रुपये की पहली किस्त ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही धर दबोचा.

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त निरीक्षक संदीप भदौरिया ने किया. उनके साथ निरीक्षक उपेंद्र दुबे और अन्य अधिकारी ट्रैप दल में शामिल रहे. स्वतंत्र शासकीय गवाहों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई पूरी की गई. लोकायुक्त संगठन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत लोकायुक्त कार्यालय को सूचना दें. इस कार्रवाई के बाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है.

