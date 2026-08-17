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सिंगरौली में घर पहुंचने की जल्दबाजी में नदी में डूबा अधेड़, फिर देवदूत बनकर आया युवक

सिंगरौली में पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बहा अधेड़, युवक ने अपनी जान पर खेलकर किया सुरक्षित रेस्क्यू. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.

MAN DROWNED WITH BIKE
स्थानीय युवक ने डूबने से बचाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली सहित कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी सड़क और पुल से ऊपर से बह रहा है. जिसके कारण विभिन्न इलाकों से दुर्घटना की खबरें भी सामने आ रही हैं. ताजा मामला सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां रविवार को सड़क पार करते समय मोटरसाइकिल सवार अधेड़ पानी के तेज बहाव में बह गया. हालांकि, मौके पर मौजूद एक युवक की बहादुरी की वजह से बड़ा हादसा टल गया. इस घटना में बाइक सवार को चोटें भी आई हैं.

युवक की सूझबूझ से बची जान

पूरा मामला मोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की शाम मोरवा-चितरंगी मार्ग पर रेलवे स्टेशन के समीप उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब रातभर हुई बारिश के बाद बीजूल नदी उफान पर आ गई. नदी का पानी पुल के ऊपर से तेज रफ्तार में सड़क पर बहने लगा था. इस दौरान पुल पार करने के प्रयास में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल समेत तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगी.

जान बचाने का वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

नौजवान की बहादुरी को शाबाशी

वहां पर मौजूद स्थानीय युवक ने तत्काल अपनी जान की परवाह न करते हुए छलांग लगाकर बड़ी मेहनत से अधेड़ की जान बचा दी. इस घटना में अधेड़ व्यक्ति को चोट भी लगी है, लेकिन स्थानीय युवक के बहादुरी से उसकी जान बच गई. लोग नौजवान को शाबाशी दे रहे हैं. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

SINGRAULI RESCUES DROWNING MAN
55 वर्षीय अधेड़ बाइक सहित पानी में बहा (ETV Bharat)

हादसा देख लोगों में दहशत

जानकारी के अनुसार, मोरवा निवासी उपेंद्र सिंह (55) रविवार शाम करीब 5:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. रेलवे स्टेशन के पास पुल पर तेज पानी बह रहा था, इसके बावजूद उपेंद्र बाइक से पुल पार करने की कोशिश की. पानी की तेज धार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह वाहन समेत बहने लगे. घटना देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

SINGRAULI RESCUES DROWNING MAN
पानी की तेज धार में बाइक का संतुलन बिगड़ा (ETV Bharat)

इसी बीच एक स्थानीय युवक ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और उपेंद्र सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई, जो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही है. मोरवा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, "घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी ली. घटना में घायल व्यक्ति सुरक्षित है. हादसे के संबंध में थाने में आवेदन देकर मोटरसाइकिल को पानी से बाहर निकलवाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है."

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