पहली नजर में दिल दे बैठे डॉक्टर साहब, इश्क के खेल में बना अश्लील वीडियो तो होश उड़े
सिंगरौली में डॉक्टर का अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख की डिमांड. पुलिस ने युवती को किया गिरफ्तार. साथी युवक फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:10 PM IST
सिंगरौली : सिंगरौली के बैढन में एक डॉक्टर को 24 वर्षीय युवती ने अपने जाल में फंसाया. जब डॉक्टर साहब पूरी तरह से युवती के इश्क में आ गए तो फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का काला खेल. डॉक्टर से युवती और उसके साथी ने मोटी डिमांड रखी. अश्लील वीडियो बनने के कारण डॉक्टर साब प्रेशर में आ गए. युवती की कुछ डिमांड उन्होंने पूरी भी की लेकिन जब डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी तो मामला पुलिस के पास पहुंच गया. युवती को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है.
भरोसे में लेकर बनाया अश्लील वीडियो
सिंगरौली के बैढ़न में रहने वाले डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "उसके ही मोहल्ले की रहने वाली 24 वर्षीय युवती से उसकी दोस्ती हो गई. ये युवती अस्पताल आती-जाती थी. इसी दौरान उससे परिचय हुआ. कुछ दिन बाद एक-दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया. फिर दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी. युवती का स्वाभाव ऐसा था जिससे वह उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे. युवती ने वीडियो कॉलिंग के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया."
युवती गिरफ्तार, मोबाइल में अश्लील वीडियो
इसके बाद युवती और उसका साथी अश्लील वीडियो के आधार पर उससे 5 लाख रुपये की डिमांड करने लगे. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्र 569/26 धारा 308(2),308(6),61(2) BNS पंजीबद्ध कर युवती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. युवती का साथी युवक फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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फरार युवक की तलाश में पुलिस
सिंगरौली एसपी शियाज केएम ने बताया "ब्लैकमेलिंग का इस खेल को बाकायदा सोच समझकर और प्लानिंग करके महिला ने अंजाम दिया. महिला ने डॉक्टर से दोस्ती की और फिर कुछ दिनों बाद ही फोन पर बातचीत शुरू होकर अच्छे दोस्त बन गए. इसी का फायदा उठाकर महिला ने वीडियो कॉल कर डॉक्टर का अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर इसे वायरल करने की धमकी के नाम पर ₹5 लाख मांगे. आरोपी युवक को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."