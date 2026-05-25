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सिंगरौली में 100 फिट का टावर बना जुनूने इश्क, लड़की चढी तो उतारने में छूटे पसीने

सिंगरौली में टावर पर चढ़ी 17 वर्षीय लड़की ( ETV Bharat )