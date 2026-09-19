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सिंगरौली में पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में गिरा सीलिंग फैन, दो छात्राओं के सिर फूटे

सिंगरौली में पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में गिरा सीलिंग फैन ( ETV BHARAT )