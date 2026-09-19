सिंगरौली में पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में गिरा सीलिंग फैन, दो छात्राओं के सिर फूटे
बैढ़न के शासकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद भी क्लास लगाई जाती हैं. स्टूडेंट्स में रोष. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:41 PM IST
सिंगरौली : बैढ़न के लीड डिग्री कॉलेज में क्लासरूम में पढ़ रही दो छात्रों के ऊपर अचानक सीलिंग फैन गिर गया. इससे दो छात्राओं के सिर में चोटें आई हैं. दोनों घायल छात्राओं को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. छात्राओं का इलाज कर घर भेज दिया गया. इस घटना से स्टूडेंट्स में भारी रोष है. छात्र-छात्राएं भयभीत हैं. कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को लेकर छात्र संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
क्लासरूम में अचानक गिरा पंखा
बैढ़न का शासकीय राज नारायण सिंह स्मृति अग्रणी महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा शासकीय महाविद्यालय है. शनिवार दोपहर को लगभग 1:00 बजे जब क्लासरूम में छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे. इस दौरान जर्जर बिल्डिंग से अचानक सीलिंग फैन टूटकर नीचे गिर गया. इससे क्लासरूम में में बैठी दो छात्राएं अंजली साहू (19 वर्ष) और शबनम कुमारी (19 वर्ष) के सिर में चोटें लगीं. राहत की बात यह है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ लेकिन यह घटना कॉलेज प्रबंधन के व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े करती है.
बिल्डिंग जर्जर होने का आरोप
छात्रों का कहना है कि कॉलेज में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है. शासकीय डिग्री कॉलेज बैढ़न में छात्रों के सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है. इससे पहले भी तमाम शिकायतों और आवेदन के बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया. इसी वजह से ऐसा हादसा हुआ. दोनों घायल छात्राओं का कहना है "कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर होने के बावजूद क्लासरूम में बिठाया जाता है. कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है."
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प्रिंसिपल बोले- रिप्लेस कराएंगे पंखे
हादसे के बाद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राकेश झा का कहना है "क्लासरूम की छत की स्थिति ठीक है. लेकिन रॉड से टूटकर पंखा गिर गया. आदेश दिये हैं सारे पंखों की जांच की जाए. जहां खराबी है, उन्हें रिप्लेस करेंगे. ये दोनों छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर की हैं. पॉलिटिकल साइंस का पीरियड चल रहा था. इसी दौरान हादसा हो गया. घटना के बाद 2 प्रोफेसर को अस्पताल भेजा गया. दोनों छात्राओं की हालत ठीक है."