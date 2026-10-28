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सिंगरौली में आशिकी का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड मोबाइल टॉवर पर चढ़ी

बॉयफ्रेंड से बात नहीं होने पर परेशान युवती टावर पर चढ़ी ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मोरवा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को आशिकी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिला. यहां एक प्रेमी नहीं बल्कि प्रेमीका मोबाइल टाइवर पर चढ़ गई. बॉयफ्रेंड से दो दिन तक बातचीत नहीं होने से प्रेमिका इस कदर परेशान हो गई, कि बॉयफ्रेंड के गांव पहुंचकर अचानकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना की सूचना मिलते ही हजारों लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई.

पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को समझकर मोबाइल टावर से नीचे उतारा. यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा मोरवा थाना क्षेत्र की शिव कुंज कॉलोनी का है. फिलहाल मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती पूरी तरह सुरक्षित है.