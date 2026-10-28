सिंगरौली में आशिकी का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड मोबाइल टॉवर पर चढ़ी

सिंगरौली में आशिकी का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड मोबाइल टॉवर पर चढ़ी
सिंगरौली में बातचीत नहीं होने पर प्रेमी के गांव पहुंची युवती, मोबाइल टावर पर चढ़कर बॉयफ्रेंड को लेकर कर डाली बड़ी डिमांड.दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:44 AM IST
सिंगरौली: मोरवा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को आशिकी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिला. यहां एक प्रेमी नहीं बल्कि प्रेमीका मोबाइल टाइवर पर चढ़ गई. बॉयफ्रेंड से दो दिन तक बातचीत नहीं होने से प्रेमिका इस कदर परेशान हो गई, कि बॉयफ्रेंड के गांव पहुंचकर अचानकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना की सूचना मिलते ही हजारों लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई.
पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को समझकर मोबाइल टावर से नीचे उतारा. यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा मोरवा थाना क्षेत्र की शिव कुंज कॉलोनी का है. फिलहाल मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती पूरी तरह सुरक्षित है.
लोगे बचाने के लिए आगे आए, तो और ऊपर चढ़ी
शिवकुंज कॉलोनी में स्थित मोबाइल टावर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मंगलवार की शाम 5 बजे 19 वर्षीय युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना आग की तरह फैल गई. मोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया. इस दौरान युवती को बचाने के लिए टावर पर चढ़े लोगों को देखकर वह और ऊपर चढ़ गई.
हो सकती थी गंभीर घटना
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन को भी मौके पर बुलाया गया. टावर के चारों ओर नुकीली जाली लगी थी, जबकि नीचे कांटेदार झाड़ियां और कीचड़ होने के कारण युवती के गिरने पर गंभीर हादसा होने की आशंका थी. इसे देखते हुए पुलिस ने सावधानी बरतते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी रखी. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद तीन अन्य लोगों के साथ मोरवा थाने के प्रधान आरक्षक श्याम सुंदर वैश्य टावर पर चढ़े और युवती को समझाया. काफी प्रयास के बाद वह नीचे उतरने के लिए तैयार हुई.
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मोरवा थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर एपनी तिवारी ने बताया, " युवती की पहचान हुई है. वह बैढ़न क्षेत्र के एक ईंट-भट्ठे में काम करती है. कई दिनों से प्रेमी से बातचीत नहीं होने से परेशान होकर युवती टावर पर चढ़ गई थी."
युवती ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बस से मोरवा पहुंची थी. उसका मोरवा के पिडताली निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पिछले दो दिनों से संतराम उससे बातचीत नहीं कर रहा था, जिससे वह नाराज थी. घटना के बाद मोरवा पुलिस युवती की काउंसलिंग करने और उसके परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाने की कार्रवाई में जुटी रही.