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सिंगरौली में सरेराह कार से युवती का अपहरण, जंगल ले गए, 3 दरिंदों ने की हैवानियत

सिंगरौली में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म. वह 4 दिन तक सहमी रही. फिर पुलिस के पास पहुंची. तीनों आरोपी गिरफ्तार.

Singrauli girl brutality
सिंगरौली में युवती का अपहरण कर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:14 PM IST

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सिंगरौली : सिंगरौली के जीयावन क्षेत्र में 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी. राह चलते कार सवार 3 युवकों ने उसका अपहरण किया और जंगल में ले गए. तीनों दरिंदों ने युवती के साथ अत्याचार किया और फिर फरार हो गए. युवती किसी प्रकार जंगल से रोड पर पहुंची और फिर अपने घर. परिजनों को आपबीती सुनाई. लेकिन युवती और परिजन 4 दिन तक दहशत में सहमे रहे. घटना के चौथे दिन हिम्मत बांधकर पुलिस के पास पहुंचे.

युवती को जबरन कार में बैठाकर ले गए

सामूहिक दुष्कर्म की घटना से पुलिस के होश उड़ गए. एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए टीमें बनाईं. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जीयावन पुलिस थाने में दी शिकायत में युवती ने बताया "वह 9 जुलाई को देर शाम घर जा रही थी. इसी दौरान एक कार उसके पास रुकी. कार सवार 3 युवकों ने उसे लिफ्ट लेने को कहा. युवती ने कार में बैठने से मना कर दिया. इसके बाद तीनों युवक कार से उतरे और उसे पकड़ लिया. तीनों युवकों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया. इस दौरान उसने चिल्लाकर विरोध किया लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था."

पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर दबोचा

इसके बाद तीनों युवक उसे कार से चौराडांड़ के जंगल में ले गए. जंगल में तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. एसडीओपी देवसर गायत्री तिवारी ने बताया "पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0422/2026 धारा 127 (2) जबरन अपहरण, 140(3), 70(1) सामूहिक दुष्कर्म 351(3) एवं 87 BNS के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण तकनीकी साक्ष्य जुटाए. पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

तीनों आरोपियों को जेल भेजा

पुलिस के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अभयराज कुशवाहा (उम्र 20 वर्ष, निवासी धनहा), नवीन विश्वकर्मा (उम्र 22 वर्ष, निवासी जियावन), उपेन्द्र कुमार गुर्जर पिता चिंता प्रसाद गुर्जर (उम्र 27 वर्ष, निवासी जियावन) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने तीनों को जिला जेल पचोर भेज दिया.

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