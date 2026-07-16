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सिंगरौली में सरेराह कार से युवती का अपहरण, जंगल ले गए, 3 दरिंदों ने की हैवानियत

सिंगरौली : सिंगरौली के जीयावन क्षेत्र में 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी. राह चलते कार सवार 3 युवकों ने उसका अपहरण किया और जंगल में ले गए. तीनों दरिंदों ने युवती के साथ अत्याचार किया और फिर फरार हो गए. युवती किसी प्रकार जंगल से रोड पर पहुंची और फिर अपने घर. परिजनों को आपबीती सुनाई. लेकिन युवती और परिजन 4 दिन तक दहशत में सहमे रहे. घटना के चौथे दिन हिम्मत बांधकर पुलिस के पास पहुंचे.

युवती को जबरन कार में बैठाकर ले गए

सामूहिक दुष्कर्म की घटना से पुलिस के होश उड़ गए. एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए टीमें बनाईं. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. जीयावन पुलिस थाने में दी शिकायत में युवती ने बताया "वह 9 जुलाई को देर शाम घर जा रही थी. इसी दौरान एक कार उसके पास रुकी. कार सवार 3 युवकों ने उसे लिफ्ट लेने को कहा. युवती ने कार में बैठने से मना कर दिया. इसके बाद तीनों युवक कार से उतरे और उसे पकड़ लिया. तीनों युवकों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया. इस दौरान उसने चिल्लाकर विरोध किया लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था."

पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर दबोचा