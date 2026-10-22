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कब करें धान की कटाई, फसल को मुनाफेदार कैसे बनाएं! खेती के गुर सीखने शहडोल चले आए किसान

सिंगरौली के किसान पहुंचे शहडोल ( ETV Bharat )

शहडोल: कृषि विज्ञान केन्द्र शहडोल में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला सिंगरौली के किसान दल ने भ्रमण किया और खेती की आधुनिक तकनीकों के साथ जैविक एवं प्राकृतिक खेती की विधियों की जानकारी हासिल की. सिंगरौली के किसानों के इस भ्रमण के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. मृगेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, सघन फसल प्रणाली, खरपतवार नियंत्रण और रबी फसलों की उन्नत किस्मों के संबंध में विस्तार से समझाया.

मृदा परीक्षण के आधार पर करें उर्वरकों का उपयोग