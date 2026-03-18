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सिंगरौली में लड़खड़ाते कदमों से स्कूल आते गुरुजी, हाजिरी लगाकर लौट जाते घर, क्या करें अब बच्चे

सिंगरौली के स्कूल में शराबी शिक्षक का ड्रामा, बच्चों ने स्कूल जाना किया बंद, शिक्षा व्यवस्था को तार-तार करती तस्वीर.

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सिंगरौली में शराबी टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. आरोप है कि सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ शिक्षक हर रोज शराब पीकर स्कूल पहुंचता है और हाजिरी लगाकर घर लौट जाता है. अब आलम यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, शराबी शिक्षक के डर और पढ़ाई न होने की वजह से आधे से अधिक छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है. अब ऐसे में जिनके कंधों पर शिक्षा के भविष्य की जिम्मेदारी है अगर वही शराब पीकर ड्रामा करें तो बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है. आप अंदाजा लगा सकते हैं.

सरकारी टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा

पूरा मामला बरगवां थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला मझौली टोला मजगवां 2 का है. जहां आरोपी शिक्षक लखपति सिंह पदस्थ हैं. इस स्कूल में कुल 25-30 बच्चे हैं, शिक्षक हर रोज शराब पीकर स्कूल आते हैं और अपनी हाजिरी लगाकर वापस घर लौट जाते हैं.

सिंगरौली में नशेड़ी शिक्षका हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

स्कूल में छात्रों के साथ अभद्रता का आरोप

आरोप है कि आरोपी शिक्षक लखपति जब तक स्कूल में होते हैं तब शराब के नशे में बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं. जिसके कारण आधे से अधिक छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है. बच्चों के अभिभावक और स्थानीय निवासी अनिल यादव ने बताया, "लखपति सिंह सालों से शराब पीकर स्कूल आ रहे हैं. जिसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है. जब कोई शिक्षक से सवाल करता है तो उससे भी बदतमीजी करते हैं. जिसके कारण अभिभावकों ने मजबूर होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है."

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शराबी शिक्षक के ड्रामा से संकट में बच्चों का भविष्य (ETV Bharat)

शराबी शिक्षक के ड्रामे से संकट में बच्चों का भविष्य

जिसके हाथ में बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, अगर वहीं लापरवाह बन जाए तो बच्चों का भविष्य क्या होगा. ग्रामीण बताते हैं कि शिक्षक हर रोज शराब पीकर स्कूल आते हैं. स्कूल में बच्चों के साथ अभद्रता करते हैं. अगर कोई सवाल करे तो उसे भी भला बुरा कहते हैं. जिसके चलते आधे से ज्यादा बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया. स्थानीय लोगों ने सरकार से आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "यह मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है. अगर यह सत्य है तो इसमें तत्काल कार्रवाई होगी और सस्पेंड किया जाएगा. इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शाम तक मामले की जांच कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे."

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