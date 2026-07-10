मुफ्त का ईधन कैसे जाने दें! सिंगरौली में बही डीजल की नदी, डब्बा-कटोरा जो मिला लेकर टूट पड़े लोग
सिंगरौली में मची डीजल की लूट, पलटा टैंकर तो घरों से बर्तन डिब्बे में डीजल लेने के लिए लोगों की भीड़ सड़क पर, लगा जाम. दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 11:18 AM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उस वक्त मुख्य मार्ग पर होड़ और लुट मच गई जब डीजल से भरा एक टैंकर रोड के किनारे पलट गया. घटना शुक्रवार सुबह की है. फिर क्या था कुछ ही टाइम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और डीजल की लूट शुरू हो गई. लोग घरों से डिब्बा बर्तन लेकर डीजल भरने लगे. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई की घंटे तक जाम की स्थिति हो गई और आवागमन भी बाधित होने लगा. इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाकर आवागमन शुरू कराया और लोगों को वहां से हटाया.
टैंकर पलटते ही मची डीजल की लूट
दरअसल पूरी घटना सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के परसोना गांव की है. जहां शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे बैढ़न-बरगवां मुख्य मार्ग से गुजर रहा एक बड़ा डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. जिसमें लगभग 35000 लीटर डीजल भरा हुआ था. टैंकर पलटते ही जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा कि उसमें से डीजल निकल रहा है फिर क्या था जैसे मधुमक्खी के छत पर मधुमक्खियां चिपकती हैं वैसे ही लोग अपने घरों से डिब्बे और बर्तन लेकर पहुंचे और टैंकर को घेर लिया.
घंटों लगा ट्रैफिक जाम
लोगों की भीड़ इतना ज्यादा हो गई की मुख्य मार्ग का आवागमन तक बाधित होने लगा. पुलिस के बार-बार समझाइस के बावजूद लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे. हर कोई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डीजल लूट लेना चाह रहा था. जैसे-तैसे पुलिस ने लोगों को समझाकर आवागमन शुरू करवाया. लोगों को वहां से हटाया तब तक टैंकर से बहुत डीजल निकल चुका था. टैंकर के पलटने से लाखों रुपए के डीजल का नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है.
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कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''यह घटना सुबह 6:00 बजे परसौना गांव की है. जहां डीजल भरा बड़ा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. जैसे ही टैंकर पलटा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग डीजल निकाल कर अपने घरों की ओर ले जाने लगे. पुलिस ने वहां पहुंचकर भीड़ को हटाया तब जाकर ट्रैफिक क्लीयर हो सका. टैंकर से काफी डीजल निकल चुका था. फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.''