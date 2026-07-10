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मुफ्त का ईधन कैसे जाने दें! सिंगरौली में बही डीजल की नदी, डब्बा-कटोरा जो मिला लेकर टूट पड़े लोग

सिंगरौली में मची डीजल की लूट ( ETV Bharat )