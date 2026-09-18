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सिंगरौली के BJP विधायक का ब्लंडर, 'नरेंद्र मोदी अमर रहे' के लगाए नारे, कांग्रेस ने उड़ाई खिल्ली

सिंगरौली के भाजपा विधायक की फिसली जुबान, जोश में नारे का अर्थ भूले, लगाए नरेंद्र मोदी अमर रहे के नारे. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.

SINGRAULI MLA RAJENDRA MESHRAM
सिंगरौली BJP विधायक का ब्लंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:32 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: देवसर विधानसभा के विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जगह-जगह दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा था. इसी दौरान देवसर विधानसभा में कार्यक्रम के दौरान देवसर के भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम जोश-जोश में नारे का अर्थ भूल गए और उनकी जुबान जब फिसली तो उन्होंने 'नरेंद्र मोदी अमर रहे' के नारे लगा दिए.

मरणोपरांत दिया जाता है 'अमर रहे' का नारा

आमतौर पर अमर रहे का नारा मरणोपरांत ही दिया जाता है, ताकि मृत व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उसकी यादें सदैव लोगों के बीच में जिंदा रहे, उसके लिए अमर रहे का नारा दिया जाता है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है. जिसके बाद बीजेपी विधायक अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं.

बीजेपी विधायक ने लगाए नरेंद्र मोदी अमर रहे के नारे (ETV Bharat)

भाजपा विधायक की फिसली जुबान, अमर रहे के लगाए नारे

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम सिंगरौली जिले के मुख्यालय क्षेत्र में गुरुवार का है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष में रक्तदान और दीपोत्सव का जगह-जगह कार्यक्रम किया जा रहा था. इसी दौरान मुख्यालय में रक्तदान शिविर के पास देवसर विधानसभा के भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम उनके साथ सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे. फिर क्या था जब नारेबाजी की बात आई तो देवसर के भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम नारे का अर्थ ही भूल गए और जोश- जोश में नरेंद्र मोदी "अमर रहे" के नारे लगाने लगे.

RAJENDRA MESHRAM SLOGANS PM MODI
देवसर के भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम (ETV Bharat)

भाजपा विधायक का वीडियो सर्कुलेट

हालांकि एक दो नारे के बाद आसपास खड़े सहयोगी नेताओं ने उन्हें रोक दिया और कान में समझाइए दी. लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और अब लोग विधायक जी से सवाल कर रहे हैं कि अमर रहे के नारे का अर्थ क्या विधायक को नहीं पता. कांग्रेस पार्टी के लोग इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा विधायक की खिल्लियां उड़ा रहे हैं.

भाजपा विधायक की सफाई

ईटीवी भारत से बात करते हुए देवसर के बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने कहा कि, ''मेरे नारे का उद्देश्य और मतलब लोग गलत निकाल रहे हैं, अमर रहे का अर्थ है कभी नहीं मरने वाला. जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है वह मेरा ही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम में यह नारा दिया था. कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई, इस कार्य की वजह लोग मुझे और जानने लगेंगे.''

Last Updated : September 18, 2026 at 11:41 AM IST

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