सिंगरौली में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के घर में घुसकर मारपीट, समर्थकों ने थाने में किया हंगामा

घटना के बाद भास्कर मिश्रा के समर्थकों ने बुधवार की रात को कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया और थाने में एफआईआर दर्ज कराई और आरोपियों की मांग को लेकर कई घंटे तक हंगामा चला. कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

सिंगरौली: कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात को कांग्रेस प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर में घुसकर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया. उनके घर पहुंचे 3 लोगों ने पहले तो घर के गेट और घर में तोड़फोड़ की और भास्कर मिश्रा के साथ वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की.

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के पचखोरा में रहने वाले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर बुधवार की रात को 9:00 बजे कुछ लोग घर के बाहर आते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं. इतने में भास्कर मिश्रा अपने एक साथी के साथ जब बाहर आते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है.

सिंगरौली में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रवक्ता भास्कर मिश्रा ने बताया कि "जैसे ही किसी तरह वे घर के अंदर जाते हैं तो बदमाशों के द्वारा उनके घर के गेट को तोड़ दिया जाता है और घर में घुसने का प्रयास भी किया जाता है. इतने में पुलिस के आने के डर से बदमाश भाग जाते हैं. इस घटना में कमलेश सोनी के साथ मुझे कई जगह चोटें आई हैं." घटना के बाद रात के 1 बजे तक कोतवाली थाने में भास्कर मिश्रा के समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सीएसपी पीएस परस्ते ने बताया कि "कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ता देने की बात पर विवाद होता है और दोनों के बीच विवाद होता है. एक घंटे बाद भास्कर मिश्रा के घर सत्यम सिंह और 2 अन्य लोग उनके घर पहुंचते हैं.

कमलेश सोनी बाहर आते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और भास्कर मिश्रा जब बीच बचाव करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट करते हैं. कमलेश सोनी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी सत्यम सिंह और उसके 2 अन्य साथियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश की जा रही है."