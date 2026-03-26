सिंगरौली में न LPG की कमी और न पेट्रोल-डीजल की, पैनिक फैलाने वालों को कलेक्टर की चेतावनी
सिंगरौली कलेक्टर ने कहा है कि लोग LPG की पैनिक में आकर बुकिंग नहीं कराएं. सुगमता से गैस सिलेंडर का वितरण हो रहा है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 6:16 PM IST
सिंगरौली : घरेलू गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को कलेक्टर गौरव बैनल ने सख्त हिदायत दी है. कलेक्टर ने कहा है "LPG पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. दुष्प्रचार पर ध्यान ना दें." गुरुवार को कलेक्टर ने एजेंसी संचालकों और अफसरों के साथ बैठक की. इसमें महत्वपूर्ण निर्देश कलेक्टर ने दिए. अपील की गई कि जनता पैनिक में आकर बुकिंग नहीं कराए.
केवायसी के लिए अलग से काउंटर बनाएं
सिंगरौली कलेक्टर ने अलग से काउंटर बनाकर सुगमता से एलपीजी तरण करने के निर्देश दिए. कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए. सभी एजेंसी संचालक अपने एजेंसियो में ई केवायसी तथा एलपीजी वितरण के अलग-अलग काउंटर बनाएं. सुगमता के साथ ग्राहकों को एलपीजी का वितरण करें. कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों से प्रतिदिन होने वाली एलपीजी बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था तथा स्टॉक की जानकारी ली.
बुकिंग के आधार पर सिलेंडर का वितरण करें
कलेक्टर ने कहा "जिनकी पहले बुकिंग हो गई है, डिलेवरी की निर्धारित तिथि को प्राथमिकता देते हुए उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलेवरी करें. यह सुनिश्चित करें कि बुकिंग के आधार पर डिलेवरी हो रही है या नहीं." कलेक्टर ने राजस्व अमले एवं जिला अपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए "एलपीजी वितरण की प्रतिदिन मानीटरिंग कर जानकारी उपलब्ध कराएं. गैस एजेंसी संचालक अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को सचेत करते रहें."
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अफवाह फैलानों वालों के खिलाफ कार्रवाई करें
इसके अलावा संवेदनशील संस्थानों जैसे चिकित्सालय, छात्रावास, विद्यालय आदि में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए उचित प्रबंध करके रखें. कलेक्टर ने कहा कि एसपीजी के अलावा पेट्रोल-डीजल को को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.