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सिंगरौली में देवसर के तालाब बुझाएंगे शहर की प्यास, अडानी और हिंडाल्को देगी बैकअप

सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने देवसर क्षेत्र के 25 तालाबों के जीर्णोद्धार का संकल्प लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

Singrauli Restoration Ponds
सिंगरौली के देवसर के तालाबों में उतरेगा अडानी ग्रुप (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:46 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
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सिंगरौली : कलेक्टर गौरव बैनल ने गुरुवार को देवसर क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के लिए बैठक की. मीटिंग में आगामी मानसून को देखते हुए देवसर क्षेत्र के 25 तालाबों को चिह्नित किया गया. इन तालाबों का गहरीकरण और जीर्णोद्धार होगा. ये जिम्मेदारी अडानी समूह और हिंडाल्को को दी गई है. अडानी समूह 15 हिंडाल्को कंपनी 10 तालाबो का गहरीकरण करेंगी, जिसका पूरा कार्य दोनों कंपनियां अपने सीएसआर मद से पूरा करेंगी.

जल गंगा संवर्धन अभियान योजना की समीक्षा

देवसर में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान योजना की विस्तृत समीक्षा की गई. कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभयान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी मानसून को देखते हुए चिह्नित तालाबों के गहरीकरण का कार्य सोमवार से अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तकनीकी अमले के साथ समन्वय कर कार्यस्थल का निरीक्षण करें ताकि वर्षा जल संचयन के लिए समय रहते पर्याप्त व्यवस्था की जा सके.

Singrauli Restoration Ponds
जल गंगा संवर्धन अभियान योजना की समीक्षा (ETV BHARAT)

तालाब किनारों पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण करें

तालाबों के किनारों पर व्यापक पौधरोपण की योजना भी बनाने के निर्देश गौरव बैनल ने दिए. तालाबों की मरम्मत में अडानी समूह और हिंडाल्को मदद करेंगे. कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया "हमारी तैयारी है कि आगामी मानसून के लिए जल संचयन और सरंक्षण की व्यवस्था करें. इसके साथ हमने 15 तालाबों के गहरीकरण के लिए अडानी समूह और 10 तालाबों की जिम्मेदारी हिंडाल्को कंपनी को दी है. ये दोनों कंपनियां सीएसआर फंड से राशि देंगी."

तालाबों के संरक्षण से पानी की कमी दूर होगी

कलेक्टर गौरव बैनल का कहना है "देवसर इलाके में इन तालाबों को नया रूप देने के बाद पूरे इलाके में पानी की कमी दूर हो जाएगी. इसके अलावा ग्रामीणों को भी संरक्षण में योगदान करना चाहिए. सभी लोग जलस्रोतों की सफाई करें. ऐसा करने से बारिश के मौसम में ये जलस्रोत अगले पूरे साल तक लोगों की प्यास बुझाने में सक्षम साबित हो सकते हैं."

Last Updated : May 8, 2026 at 2:13 PM IST

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