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सिंगरौली में देवसर के तालाब बुझाएंगे शहर की प्यास, अडानी और हिंडाल्को देगी बैकअप

सिंगरौली के देवसर के तालाबों में उतरेगा अडानी ग्रुप ( Getty Image )