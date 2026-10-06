सिंगरौली के स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने होंगे साकार, स्कूलों में NEET की ऑनलाइन क्लासेस
सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर 200 स्टूडेंट्स को स्कूल में ही बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 3:50 PM IST
सिंगरौली : सिंगरौली की बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स NEET जैसे एग्जाम की कोचिंग नहीं कर पाते. स्टूडेंट्स की इस समस्या को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने अनूठे प्रयास शुरू किए. योजना के मुताबिक सिंगरौली जिले के दूरदराज आदिवासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल में बैठकर NEET जैसे एग्जाम की कोचिंग कर सकेंगे.
आदित्य बिड़ला ग्रुप ने उठाई जिम्मेदारी
सिंगरौली जिले के आधा दर्जन स्कूलों में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को NEET की ऑनलाइन क्लासेस कराने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. इस नेक काम में आदित्य बिड़ला समूह के CSR विभाग ने मदद करने का बीड़ा उठाया है. आदित्य बिड़ला समूह इन स्टूडेंट्स को एलेन करियर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराएगा.
कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को सौगात
सिंगरौली में नीट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संस्थान नहीं हैं. इसलिए गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर पाते. सिंगरौली कलेक्टर ने आदित्य बिड़ला समूह के साथ मिलकर एक ऐसी पहल की है, जिससे आने वाले समय में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं जिन्होंने डॉक्टर का सपना देखा है, उन्हें ऑनलाइन कोचिंग क्लास की सुविधा मिल सकेगी.
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इन स्कूलों में मिलेगी ऑनलाइन कोचिंग
सिंगरौली के दूरस्थ क्षेत्र देवसर बरगवां और चितरंगी के मॉडल स्कूल एवं एक्सीलेंस स्कूलों तथा बरगवां के कन्या शिक्षा परिसर एवं एकलव्य विद्यालय के बायोलॉजी विषय के 200 से अधिक छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी. कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा "अक्सर वे छात्र-छात्राएं जो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन घर की आर्थिक समस्या की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते. ऐसे छात्र-छात्राओं को बड़े कोचिंग संस्थान से जोड़कर ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी."