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सिंगरौली के स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने होंगे साकार, स्कूलों में NEET की ऑनलाइन क्लासेस

सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर स्टूडेंट्स को कोचिंग ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : सिंगरौली की बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स NEET जैसे एग्जाम की कोचिंग नहीं कर पाते. स्टूडेंट्स की इस समस्या को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने अनूठे प्रयास शुरू किए. योजना के मुताबिक सिंगरौली जिले के दूरदराज आदिवासी क्षेत्र के स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल में बैठकर NEET जैसे एग्जाम की कोचिंग कर सकेंगे.