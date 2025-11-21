सिंगरौली में कच्चे रास्तों को पार कर कलेक्टर पहुंचे गांव, अपनी गलती मान लगाई पेनल्टी
सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल कच्चे रास्तों पर चलकर पहुंचे गांव, विद्युतीकरण के कार्य में हो रही देरी का किया निरीक्षण, ठेकेदार पर लगाई पेनल्टी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 1:59 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले के कलेक्टर गौरव बेनल अपनी सक्रियता को लेकर इन दिनों चर्च में हैं. कलेक्टर गौरव बेनल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को बिजली से जोड़ने के लिए चल रहे 45.56 करोड़ के विद्युतीकरण के कार्य को देखने पहुंचे. खास बात यह है चितरंगी उपखंड के दुर्गम स्थल के दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा आदिवासी बाहुल्य ग्राम पिड़रिया जो कच्चे रास्तों से भरा है, कलेक्टर उस गांव तक पैदल चलकर पहुंचे. जहां काम पूरा न होने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई. उनकी इस सक्रियता की लोग तारीफ कर रहे हैं.
ऊबड़-खाबड़ रास्तों से निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर
मामला सिंगरौली का है, जहां कलेक्टर गौरव बेनल को जानकारी मिली की, पिड़रिया ग्राम सहित चितरंगी स्थित अन्य मजरे टोलों में ज्यादातर आदिवासी समाज की बस्तियों में विद्युतीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, वहां विद्युतीकरण के काम में देरी होने के चलते गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है. जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलकर खुद गांव पहुंच गए. यहां उन्होंने प्रोजेक्ट में धीमी गति से हो रहे कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की.
कलेक्टर गौरव बेनल ने ठेकेदार पर लगाई पेनल्टी
इसके साथ ही कलेक्टर गौरव ने ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान के मुताबिक कंपनी पर अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के लंबित कार्यों के खिलाफ पेनल्टी लगाई जाए. साथ ही जो नई डेट लाइन तय की गई है, यानि मार्च 2026 तक काम को पूरा किया जाए. वहीं विद्युत विभाग के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी विद्युत कार्य चल रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जाए.
कलेक्टर ने माना विद्युतीकरण के काम में हुई देरी
साथ ही एक सप्ताह के अंदर प्रोगेस रिपोर्ट दी जाए. जो भी मजहरे टोले छूट गए हों, उनका अलग से सर्वे कर एस्टीमेट तैयार करें. इस दौरान कलेक्टर गौरव बेनल ने ये माना की विद्युतीकरण के काम में 1 साल की देरी हुई है, उन्होंने कहा कि अब इस काम में और देरी नहीं की जाएगी. अगली डेट लाइन तक इसको समय पर पूर करेंगे. कलेक्टर ने कहा कि 'यहां लगभग हर गांवों तक बिजली पहुंच गई है, लेकिन टोले छूट गए हैं, जहां बिजली पहुंचाने का काम जारी है.'
इस दौरान एसडीएम चितरंगी सौरभ मिश्रा, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर, जनपद पंचायत के सीईओ मानसिंह सैयाम सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.