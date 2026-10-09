सिंगरौली कलेक्टर ने 10 पटवारियों को किया सस्पेंड, शासकीय योजनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई
मध्य प्रदेश में पटवारियों के आंदोलन के बीच निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई तेज. सिंगरौली में भी हड़कंप. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 12:45 PM IST
सिंगरौली : मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है तो इस योजना ने पटवारियों को भी हिलाकर रख दिया है. निष्पादक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करने पर अड़े पटवारी आंदोलन कर रहे हैं. 4 दिन की हड़ताल पर हैं. वहीं, सरकार व प्रशासन ने पटवारियों पर सख्ती दिखाते हुए कई जिलों में निलंबन और बर्खास्तगी की धड़ाधड़ कार्रवाई की है. अब सिंगरौली कलेक्टर ने 10 पटवारियों पर निलंबन की गाज गिराई है.
शासकीय योजनाओं में लापरवाही का आरोप
सिंगरौली कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन सहित शासन की अन्य प्रमुख योजनाओं में लापरवाही बरतने पर ये कार्रवाई की है. 8 अक्टूबर को सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने लापरवाही तथा अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर 10 पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए.
कलेक्टर गौरव बैनल ने स्पष्ट किया "फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य हैं. सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण प्रशासन की जवाबदेही है. इन कार्यों में लापरवाही, उदासीनता अथवा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है."
इन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
निलंबित पटवारियों में माड़ा तहसील के राजेश शाह, हलका अमिलिया एवं सुहिरा तथा संदीप अग्रहरी, हलका नगुआ एवं करसुआलाल; सिंगरौली ग्रामीण के अहमद सिद्दीकी, हलका पिपरकुर्द एवं विवेक द्विवेदी, हलका सोलांग; चितरंगी तहसील के विजय सिंह, हलका उड़नी एवं शिव कुमार लाकरा, हलका गोपला तथा दुधमनिया तहसील के धर्मराज गोस्वामी, हलका चीनगो एवं तीरथ यादव, हलका सिल्फोरी तथा देवसर तहसील हलका कुसेडी के पटवारी श्याम लाल सिंह , तहसील बरगवां हलका उज्जैनी गूंजेश्वरी प्रसाद जायसवाल शामिल हैं.
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कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी
कलेक्टर गौरव बैनल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है "फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें. आम नागरिकों और किसानों से सीधे जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी. लापरवाही बरतने व शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है."