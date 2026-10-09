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सिंगरौली कलेक्टर ने 10 पटवारियों को किया सस्पेंड, शासकीय योजनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई

सिंगरौली कलेक्टर ने 10 पटवारियों को किया सस्पेंड ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है तो इस योजना ने पटवारियों को भी हिलाकर रख दिया है. निष्पादक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करने पर अड़े पटवारी आंदोलन कर रहे हैं. 4 दिन की हड़ताल पर हैं. वहीं, सरकार व प्रशासन ने पटवारियों पर सख्ती दिखाते हुए कई जिलों में निलंबन और बर्खास्तगी की धड़ाधड़ कार्रवाई की है. अब सिंगरौली कलेक्टर ने 10 पटवारियों पर निलंबन की गाज गिराई है.

शासकीय योजनाओं में लापरवाही का आरोप