मोरवा में विस्थापित परिवारों ने उठाई हक की आवाज, NCL को दी चेतावनी, मनमानी नहीं चलेगी
सिंगरौली के मोरवा शहर के विस्थापित लोगों ने पुनर्वास सेवा संघ का गठन किया. प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने का संकल्प. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 5:20 PM IST
सिंगरौली : मोरवा में कोयला खदानों के विस्तार के लिए एनसीएल द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही विस्थापन और पुनर्वास पर काम जारी है. विभिन्न वार्डों में प्रभावित परिवारों के मकानों की नाप और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कई परिवार अपने मकान तोड़कर मुआवजा भी प्राप्त कर चुके हैं. इसी बीच एनसीएल विस्थापन के तहत मिलने वाले मुआवजे व सुविधाओं को लेकर प्रभावित परिवारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
मोरवा के 50 हजार लोगों का विस्थापन
मोरवा शहर के 50 हजार से ज्यादा लोगों का विस्थापन होना है. 22 हजार मकान गिराए जा रहे हैं. अब विस्थापन के लाभ को देने में एनसीएल पर अनियमितता का आरोप लगने शुरू हो गए हैं. आरोप है कि विस्थापितों को उनका हक नियम के अनुसार नहीं मिल रहा है. विस्थापितों का कहना है "पूर्व में विशेषकर वर्ष 2011 में हुए विस्थापन के दौरान जिन परिस्थितियों और नियमों के आधार पर लाभ दिए गए थे, वर्तमान प्रक्रिया में उनमें अंतर दिखाई दे रहा है. पूर्व में मिले विस्थापन लाभ के आधार पर वर्तमान आर एंड आर लाभों में कटौती की जा रही है."
सिंगरौली पुनर्वास सेवा संघ का कार्यालय शुरू
विस्थापन में न्याय दिलाने के लिए मोरवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-5 में बूढ़ी माई मंदिर के पास ‘सिंगरौली पुनर्वास सेवा संघ’ के कार्यालय का उद्घाटन किया गया. संगठन का उद्देश्य एनसीएल विस्थापन से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सामने लाना और उन्हें नियमानुसार विस्थापन एवं पुनर्वास लाभ दिलाने के लिए आवाज उठाना है.
संगठन में इन्हें मिली जिम्मेदारी
संगठन के जरिए लोगों ने विस्थापितों का हक दिलाने का संकल्प लिया है. संगठन में पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य को संरक्षक, देवसर विधायक राजेंद्र मेस्राम को संयोजक, त्रिवेणी सिंह को अध्यक्ष, प्रयागलाल वैश्य को सचिव तथा भगवान दास वैश्य को कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. पूर्व विधायक सिंगरौली रामलल्लू बैस का कहना है कि एनसीएल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी. संगठन के त्रिवेणी सिंह का कहना है नियम के अनुसार विस्थापितों को लाभ दिलाने के लिए ही संघ का गठन किया गया है.
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प्रभावित परिवारों का सही मूल्याकन की मांग
संगठन में अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है. संगठन का आरोप है "विस्थापित परिवारों को उनके अधिकार और पात्रता के अनुरूप लाभ मिलने को लेकर कई स्तर पर समस्याएं सामने आ रही हैं." संघ ने मांग की है "प्रत्येक प्रभावित परिवार की भूमि, मकान और परिसंपत्तियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तथा पात्रता के अनुसार मुआवजा और R&R लाभ सुनिश्चित किए जाएं."