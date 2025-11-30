ETV Bharat / state

सिंगरौली में कोयला लोड ट्रक 30 फीट गहरी खाई में गिरा, ड्राइवर और खलासी की मौत

सिंगरौली में मुड़वानी डैम में गिरा कोल लदा ट्रक, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, सीआईएसएफ और पुलिस का रेस्क्यू जारी, ट्रक के उड़े परखच्चे.

SINGRAULI TRUCK FELL DITCH
सिंगरौली में कोयला लोड ट्रक 30 फीट गहरी खाई में गिरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रविवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां कोयले का परिवहन करने वाला ट्रक वाहन अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे खाई में गिर गया, जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह पूरी घटना जयंत स्थित मुड़वानी डैम पर घटी है. फिलहाल, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और बचाव दल की टीम रेस्क्यू कर रही है. पुलिस की माने तो यह बड़ी घटना शनिवार-रविवार की दरमियानी रात घटी है. जिसमें 2 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है.

30 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक

पूरा मामला विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुडवानी डैम का है. यहां से कोयला लादकर एक ट्रक सोनभद्र की तरफ जा रहा था. ट्रैक जैसे ही ट्रक मुडवानी डैम के पास मोरवा-जयंत मार्ग पर पहुंचा. प्रथम दृष्टया वह अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे ट्रक सवार ड्राइवर और खलासी उसी में फंस गए. सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. दोनों युवक आपस में रिश्तेदार थे. उनकी पहचान कचनी निवासी सूरज पाल और सुरेश पाल निवासी बड़ोखर के रूप में हुई है.

ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत (ETV Bharat)

दोनों को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

फिलहाल जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए है. पुलिस ने ट्रक के केबिन में फंसे चालक और क्लीनर को बाहर निकालकर नेहरू अस्पताल जयंत पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

Truck driver and helper died
ट्रक बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

घटना की जांच में जुटी पुलिस

जयंत पुलिस चौकी के सिपाही नितिन दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि "पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक ट्रक वहां मूडवानी डैम में गिर गया है. जिसके बाद पुलिस और सीआईएसएफ का बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गया है. एक शव को पहले निकाल लिया गया था. वहीं दूसरे शव को निकालने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है. अब तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे घटना की जांच कर रही है की हादसा कैसे हुआ है."

TAGGED:

SINGRAULI NEWS
TRUCK DRIVER AND HELPER DIED
SINGRAULI TRUCK ACCIDENT
COAL LOADED TRUCK FALL
SINGRAULI TRUCK FELL DITCH

