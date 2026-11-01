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सिंगरौली में कोल इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर की रहस्यमई मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

सिंगरौली में कोल इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर की रहस्यमई मौत ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उसे वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार की शाम को एक युवक का शव मोरवा थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला. पुलिस को यह अज्ञात लगा, जब पुलिस ने जानकारी एकत्रित करना शुरू की तो मृतक युवक के जेब से उसका आईडी कार्ड मिला जिससे पुलिस को पता चला कि वह कोल इंडिया की इकाई एनसीएल में असिस्टेंट मैनेजर है. फिलहाल पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है कि युवक रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचा और मौत का वास्तविक कारण क्या है.

इस घटना ने एनसीएल के कार्यालय में हड़कंप मचा दिया है. मोरवा थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम रेलवे फाटक से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर मिले युवक के शव की पहचान हो गई है और मौके से मोबाइल फोन गायब मिला है. फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन की तलाश कर घटना की वास्तविक जांच में जुट गई है.