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मध्य प्रदेश की 2 तस्वीरें, सिंगरौली में नदी पार करते बच्चे, भोपाल में स्कूल के सामने जमा गंदगी

सिंगरौली में भारी बारिश के बाद नदी पार कर बच्चे जा रहे स्कूल, भोपाल के सरकारी स्कूल में नहीं मूलभूत सुविधाएं, बच्चे परेशान.

SINGRAULI CHILDREN CROSS RIVER
मध्य प्रदेश शिक्षा की 2 तस्वीरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
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सिंगरौली/भोपाल: मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सरकारी स्कूलों की हालत काफी चिंताजनक है. आए दिन सड़के नहीं होने, जलभराव, स्कूलों की छत टपकने और मूलभूत सुविधाओं के अभाव की खबरें देखने मिलती है. इसी तरह का हाल राजधानी भोपाल और ऊर्जाधानी सिंगरौली में देखने मिला. सिंगरौली में बीते एक हफ्ते की तेज बारिश ने अब लोगों के जनजीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है. अलग-अलग नदियों के उफान पर होने की खबरें आ रही है.

वहीं दूसरी ओर चितरंगी के एक गांव से स्कूल जाने के लिए सैकड़ों बच्चों को हर रोज जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है. वहीं भोपाल दूसरी तस्वीर भोपाल के वार्ड 13 टीला जमालपुरा स्थित सरकारी स्कूल की है. जहां शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सिंगरौली में भारी बारिश बनी मुश्किल (ETV Bharat)

नदी पार कर बच्चे जा रहे स्कूल

सिंगरौली के जनपद पंचायत चितरंगी की ग्राम पंचायत पराई के सुखारा टोला में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण रमेश के अनुसार "सुखारा टोला से ग्राम पराई स्थित स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है. वर्तमान में बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी उफान पर है. ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों का नदी पार कर स्कूल जाना उनकी जान के लिए गंभीर खतरा है.

गांव से निकलने का एक ही रास्ता है. वह भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. आलम यह है कि लोगों को अपना रोजमर्रा काम के लिए नदी को पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है. आपात स्थिति में एंबुलेंस, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है."

राज्यमंत्री से तत्काल संज्ञान की मांग

ग्रामीणों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्यमंत्री से उनके गृह ग्राम क्षेत्र से जुड़े इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, लेकिन सुखारा टोला के बच्चों को आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है.

क्या बोलीं राज्य मंत्री राधा सिंह

इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत से बात करते हुए राज्य मंत्री राधा सिंह कहती हैं कि "वहां पर एक ही रास्ता है और तेज बारिश के कारण वह भर जाता है, क्योंकि आसपास पहाड़ है, तो पहाड़ का पानी भी बारिश के बाद दो-चार घंटे तक बहता है. इस कारण से यह स्थिति होती है. बाकी चितरंगी के क्षेत्र में सड़कों की कमी नहीं है, हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों का विकास हो सके. जिस पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है."

BHOPAL SCHOOL GARBAGE PILING UP
स्कूल के सामने मवेशी इकट्ठा (ETV Bharat)

भोपाल के सरकारी स्कूल की बत्तर हालत

इसी तरह राजधानी में होने के बावजूद भोपाल के वार्ड 13 टीला जमालपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है. इस स्कूल में न पानी की व्यवस्था है और न शौचालय है. स्कूल के सामने जो मैदान है, उस मैदान में कीचड़, पानी भरा हुआ है. इतना ही नहीं पूरे मैदान में पशुओ ने डेरा डाल रखा है. जगह-जगह गंदगी देखने मिल जाएगी. ग्राउंड में बॉउंड्री बाल टूटी होने से मवेशी घूमते नजर आ जाएंगे.

स्कूल के सामने गंदगी, हो रहे मच्छर

बारिश का गन्दा पानी जमा हुआ है, उसमे मच्छर पैदा हो गए है. जिससे बच्चों के स्वस्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. स्कूल प्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा की "कई बार नगर निगम अधिकारियों, स्थानीय पार्षद को बता चुके हैं कि खेल मैदान के आसपास बॉउंड्रीवॉल, नाली और शौचालय बनवाया जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई. इस स्कूल में 148 बच्चे पढ़ते हैं."

भोपाल सरकारी स्कूल की हालत खराब (ETV Bharat)

वहीं वार्ड 13 के पार्षद मनोज राठौर का कहना है कि "उन्होंने नगर निगम मुख्यालय को फाइल बनाकर भेजी है. शिक्षा के बजट से विद्यालय में शौचालय खेल प्रधान का बाउंड्री वॉल फर्नीचर का काम होना है. एक बार फिर महापौर मालती राय के संज्ञान में लाकर नगर निगम कमिश्नर को बोला जाएगा और जल्दी यहां पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा.

Last Updated : August 19, 2026 at 1:59 PM IST

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