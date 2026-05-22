सिंगरौली में मुर्गा पार्टी को लेकर खूनी संघर्ष, साथी ने ही लाठी से पीटकर कर दी हत्या
सिंगरौली में मुर्गा पार्टी के लिए मुर्गा बनाने को लेकर विवाद, 58 वर्षीय व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर उसके साथी ने की हत्या.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:19 AM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां मुर्गा पार्टी के लिए मुर्गा बनाने का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस आपसी विवाद की घटना में एक 58 वर्षीय व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर उसके ही साथी ने हत्या कर दी. मृतक की बेटी ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसपर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने आस-पास भय का माहौल बना दिया है.
क्या था पूरा मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मोतीलाल पनिका (पिता स्वर्गीय सरजू पनिका) उम्र 58 वर्ष, निवासी पडताली थाना मोरवा के रूप में हुई है. घटना 20 मई की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है. मामले की सूचना मृतक की बेटी सीताकुमारी पनिका ने मोरवा थाने में दी थी. पुलिस को दी तहरीर में सीताकुमारी ने बताया कि वह नगर निगम में ड्यूटी करने गई थी.
इसी दौरान दोपहर करीब 1 बजे उसके पिता मोतीलाल पनिका और मनीराम पनिका के बीच मुर्गा बनाने और खाने की बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि मनीराम पनिका ने लाठी से हमला कर मोतीलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
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शाम करीब 7 बजे जब परिजन घर पहुंचे तो मोतीलाल घायल अवस्था में मिले. उन्हें तत्काल निजी वाहन से एनसीएल अस्पताल सिंगरौली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इस पूरे मामले में मोरवा निरीक्षक डॉ ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस घटना में आरोपी युवक के ऊपर बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी. आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आरोपी मनीराम पनिका से पूछताछ जारी है."