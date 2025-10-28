ETV Bharat / state

सिंगरौली में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, व्रतियों ने उगते सूर्य को ने दिया अर्घ्य

सिंगरौली में छठ पूजा के आखिरी दिन मोरवा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, व्रतियों ने पूजा-अर्चना के बाद दिया अर्घ्य.

SINGRAULI CHHATH PUJA
सिंगरौली में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में छठ महापर्व के चौथे दिन मोरवा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. मंगलवार सुबह भक्तों ने पूजा-अर्चना की और सूर्य देव की लालिमा को अर्घ्य देकर देकर विश्व कल्याण की कामना की. अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने कच्चे दूध का शरबत पीकर पारण किया. इस दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, अध्यक्ष राम और सुमिरण गुप्ता सहित नेता मौजूद रहे.

सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे

मंगलवार सुबह होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंचने लगे, सूर्योदय होते ही व्रतियों ने फलों और पकवानों के साथ अर्घ्य दिया और अपनी मनोकामना की. कोसिया जलाया और परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए कोसिया का विसर्जन किया. उसके बाद व्रतियों ने घर लौटकर पारण कर चार दिवसीय छठ महापर्व की समाप्ति की.

व्रतियों ने उगते सूर्य को ने दिया अर्घ्य (ETV Bharat)

सूर्य को जल्दी उदय होने की गुहार

सोमवार शाम भी घाटों पर पहुंचकर व्रतियों ने अपने परिवार की कुशलता, सुख-शांति तथा प्रगति की कामना को लेकर सबसे पहले श्री शोभिता की पूजा की. अस्ताचलगामी भुवन भास्कर को सुपली में रखे ठेकुआ, मूली, गन्ना, मिठाई, अर्कपात, सिंघाड़ा और अन्य फलों के साथ पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया. अपने पारंपरिक गीतों में सूर्य को जल्दी उदय होने की गुहार लगाई.

घाटों का वातावरण बना भक्तिमय

इस दौरान व्रतियों ने गाते हुए कहा कि उग हो सूरज देव अर्घ्य के बेर, केलवा के पात पर उगले सूर्यदेव, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, सहित व्रतियों के अनेक भक्तिमय गीतों से सभी घाटों का वातावरण भक्तिमय बन गया था. सिंगरौली सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा मोरवा के सभी घाटों पर पहुंचे लोगों को छठ पर्व की बधाई दी. इस दौरान उनके साथ पुर जिला अध्यक्ष राम सुमिरण गुप्ता, भूपेंद्र गर्ग, आलोक यादव समेत पार्टी एवं मंडल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने व किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए पुलिस पर सुबह 3 बजे से ही घाटों पर तैनात हो गई. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर मोरवा में निरीक्षक उमेश प्रताप सिंह खुद घाट पर लोगों को व्यवस्था बनाने के लिए समझते रहे. इसके साथ-साथ जिलेभर में विभिन्न छठ घाट के ऊपर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज से जगह-जगह पर मौजूदगी और यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाए रखा.

TAGGED:

SINGRAULI NEWS
CHHATH PUJA 2025
MADHYA PRADESH NEWS
CHHATH PUJA DEVOTEES CROWD
SINGRAULI CHHATH PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.