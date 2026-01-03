सिंगरौली के वार्ड-34 में पहली बार जीती कांग्रेस, उपचुनाव में ढहाया बीजेपी का गढ़

ETV Bharat / state

SINGRAULI BY ELECTION RESULT
बीजेपी प्रत्याशी को हराकर पार्षद बने विजय साहू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 2:22 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 2:47 PM IST

सिंगरौली: नगर निगम के वार्ड 34 के हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए है. इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है. यह परिणाम इसलिए भी खास है क्योंकि नगर निगम सिंगरौली के अब तक हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को कभी भी जीत नहीं मिली थी. 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बना हुआ था. इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है. इस बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू ने भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को 173 मतों से हराकर इतिहास रच दिया है.

भाजपा के मंत्री-विधायकों का प्रचार फेल

नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सिंगरौली जिले के तीन विधायक राज्य मंत्री और सांसद ने प्रचार किया था. जबकि इस क्षेत्र के भाजपा का गढ़ माना जाता है. इसके बावजूद भाजपा का तंत्र फेल हो गया और इस वार्ड के पार्षद पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया. इस जीत पर कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया.

Congress candidate vijay sahu
भाजपा के गढ़ में लहराया कांग्रेस का परचम (ETV Bharat)

3 जनवरी को घोषित हुआ उपचुनाव का परिणाम

नगर निगम वार्ड 34 में पार्षद रंजना पटेल की मौत के बाद उपचुनाव हुआ. जिसमें भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस उपचुनाव भाजपा के तीनों विधायक, राज्यमंत्री और भाजपा सांसद ने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार वोट मांगे थे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर से प्रचार किया था. वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद पद के लिए 1 जनवरी 2026 को वोटिंग हुई थी और शनिवार 3 जनवरी को परिणाम घोषित हुआ है.

भाजपा के गढ़ में लहराया कांग्रेस का परचम

जब से सिंगरौली नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ है, तब से वार्ड 34 में कुल 5 चुनाव अब तक हुए हैं. जिसमें 1 बार निर्दलीय पार्षद व लगातार 4 चुनाव और 20 वर्षों से यह वार्ड भाजपा का ऐतिहासिक गढ़ रहा है. लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के गढ़ को तोड़कर पहली बार यहां अपना पार्षद बनाया है. कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू ने 173 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीत का परचम लहराया है. राजनीति के जानकार इसे भाजपा के लिए बड़ा नुकसान बता रहा हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी मान रहे हैं.

सिंगरौली नगर निगम के वार्ड 34 के उपचुनाव का रिजल्ट घोषित (ETV Bharat)

किसको मिले कितने वोट

मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपन्न हुई. कुल सात राउंड की गिनती के बाद नतीजे सामने आए. कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू को 417 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 244 वोट प्राप्त हुए. इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू को 173 मतों से बड़ी जीत हासिल हुई है. इस जीत की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना हुआ है. वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विजय साहू को फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.

'नफरत की राजनीति को जनता ने नकारा'

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने ईटीवी भारत से कहा, " जनता ने भाजपा की झूठी राजनीति को नकारा है. आगे पूरे मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी यह होगा. यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और यह जीत सिंगरौली के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है. आने वाले चुनाव में भी इस तरह के परिणाम और भी देखने को मिलेंगे. सिंगरौली की जनता ने भाजपा की नफरत और झूठ की राजनीति को नकार दिया है. इस बार जनता ने झूठ के गढ़ को तोड़ा है."

