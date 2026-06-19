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सिंगरौली में शादी वाले दिन भाजपा ने की आत्महत्या, शहनाई वाले घर में पसरा मातम

सिंगरौली में शादी वाले घर में मातम का माहौल, दुल्हन ने उठाया आत्मघाती कदम, कमरे में मिला शव, पुलिस तलाश रही आत्महत्या की वजह.

SINGRAULI BRIDE SUICIDE
सिंगरौली में शहनाई वाले घर में पसरा मातम (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
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सिंगरौली: मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली में दिल को झकझोर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां एक घर की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई. इस घर में एक दिन पहले तक शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी. अचानक दुल्हन ने ऐसा कदम उठाया कि लोगों के होश ही उड़ गए. जिस घर में शहनाईयां बजनी थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. घटना की सूचना मिलने पर चितरंगी पुलिस शादी वाले घर पहुंची और मामला और मामला दर्ज किया.

घर में चल रही थी शादी की तैयारियां, दुल्हन ने की आत्महत्या

दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के कर्थुआ बहेरा गांव का है. जहां गुरुवार को एक बड़ी घटना की वजह से उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भाजपा प्रजापति नाम की युवती ने आत्महत्या कर ली, युवती का शव का घर के कमरे में मिला. जैसे ही परिजनों ने कमरे के अंदर देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार 19 जून को भाजपा प्रजापति की शादी सरई थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ होने वाली थी. घर में विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में थी. रिश्तेदार पहुंच चुके थे, सजावट चल रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक आई इस खबर ने शादी की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया.

Singrauli Bride suicide wedding day
सिंगरौली में लड़की की शादी की कार्ड (ETV Bharat)

पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, घटना की वजह अंजान

घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

Last Updated : June 19, 2026 at 7:33 PM IST

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