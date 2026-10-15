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सिंगरौली में भ्रष्ट बाबू ने ताक पर रखी मानवता, दिवंगत सहकर्मी के परिवार से मांगी रिश्वत

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी कुछ इस कदर हावी है कि सिंगरौली जिले का एक मामला आपको हैरान कर देगा. यहां आरोप है कि एक रिश्वतखोर बाबू ने अपने साथ काम करने वाले दिवंगत व्यक्ति के बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के नाम पर उसके परिजनों से रिश्वत मांग ली और परेशान परिजन उसे नहीं दे पा रहे थे. मृतक का बेटा बार-बार अपनी गरीबी और लाचारी का जिक्र करता रहा लेकिन बाबू की आत्मा नहीं बदली फिर क्या था बाबू ने अपनी बाबूगिरीदिखाते हुए किसी एक की न सुनी और काम ही नहीं किया. फिर शिकायतकर्ता की शिकायत पर गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट बाबू को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

दिवंगत सहकर्मी के बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के लिए परिवार से मांगी रिश्वत