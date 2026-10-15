सिंगरौली में भ्रष्ट बाबू ने ताक पर रखी मानवता, दिवंगत सहकर्मी के परिवार से मांगी रिश्वत
सिंगरौली में भ्रष्ट बाबू 4 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार. दिवंगत सहकर्मी का बीमा क्लेम दिलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत. रिपोर्ट दिनेश तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:22 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी कुछ इस कदर हावी है कि सिंगरौली जिले का एक मामला आपको हैरान कर देगा. यहां आरोप है कि एक रिश्वतखोर बाबू ने अपने साथ काम करने वाले दिवंगत व्यक्ति के बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के नाम पर उसके परिजनों से रिश्वत मांग ली और परेशान परिजन उसे नहीं दे पा रहे थे. मृतक का बेटा बार-बार अपनी गरीबी और लाचारी का जिक्र करता रहा लेकिन बाबू की आत्मा नहीं बदली फिर क्या था बाबू ने अपनी बाबूगिरीदिखाते हुए किसी एक की न सुनी और काम ही नहीं किया. फिर शिकायतकर्ता की शिकायत पर गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट बाबू को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
दिवंगत सहकर्मी के बीमा क्लेम की राशि दिलवाने के लिए परिवार से मांगी रिश्वत
दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले का है जहां सिंगरौली जिले के सिंचाई विभाग में पदस्थ विभाग के बड़े बाबू दिनेश कुमार श्रीवास्तव अपने ही कार्यालय में काम करने वाले दिवंगत सहकर्मी के बीमा क्लेम की राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत की लगातार मांग कर रहे थे. दिवंगत कर्मी का बेटा बार-बार कार्यालय जाता और रिश्वत के बगैर बड़े बाबू फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे.
दिवंगत के बेटे ने लोकायुक्त में शिकायत की
अपनी गरीबी लाचारी बताते बताते थक गया था दिवंगत कर्मी का बेटा रंजन साकेत. फिर लोकायुक्त के पास पहुंच गया और लोकायुक्त में शिकायत करते हुए बताया कि दिवंगत पिता के बीमा की राशि निकालने के लिए बड़े बाबू ₹4000 का रिश्वत मांग रहे हैं. लोकायुक्त की टीम गुरुवार को सिंगरौली पहुंची और फिर वैढन के पास स्थित एक ऑनलाइन कैफे पर बैठ गई. वहां आरोपी दिनेश कुमार श्रीवास्तव जैसे ही रकम ले रहा था उसी दौरान लोकायुक्त टीम रीवा ने दबोच लिया और आगे कार्रवाई जारी है.
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नरेश बेहरा इंस्पेक्टर लोकायुक्त रीवा ने बताया कि "शिकायतकर्ता के दिवंगत पिता के बीमा क्लेम की राशि दिलाने के नाम पर बड़े बाबू के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी. हमने मौके से 4000 रुपये नगद रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है आगे जांच की जा रही है.