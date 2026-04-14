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सिंगरौली की महिला को अभिनेता बनकर प्यार में फंसाया, ब्लैकमेलिंग के खेल के बाद चित्रकूट से गिरफ्तार

उत्तरप्रदेश के एक व्यक्ति को सिंगरौली की महिला से ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इसने महिला को अभिनेता बनकर दिया था झांसा.

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सिंगरौली की महिला से ब्लैकमेलिंग का खेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:05 PM IST

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सिंगरौली: कोतवाली थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग से पैसा ऐंठने का एक मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने खुद को अभिनेता बताकर एक महिला से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर महिला के ऊपर विश्वास बनाकर आपत्तिजनक फोटो ले लिए. इसके बाद शुरू किया ब्लैकमेलिंग का खेल. लाखों रुपए ब्लैकमेल कर ले लिए और फिर करने लगा ज्यादा डिमांड. महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की. महिला की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने चित्रकूट से युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

आपत्तिजनक फोटो से ब्लैकमेलिंग का खेल

सिंगरौली की कोतवाली थाना पुलिस से एक महिला ने पिछले साल 6 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी आपत्तिजनक फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है. उससे अलग-अलग किस्तों में 105000 ले चुका है और 500000 रुपए की और डिमांड कर रहा है.

कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 1082/25 के तहत धारा 308(2) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में आरोपी शुभम पाण्डेय उर्फ प्रदीप पाण्डेय उर्फ चिंटू अभिनेता उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया. यह आरोपी थाना करवी जिला चित्रकूट का रहने वाला है. इसे 14 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

अभिनेता बनकर प्यार में फंसाया फिर किया ब्लैकमेल

पुलिस के अनुसार बीते वर्ष 6 अक्टूबर को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर आरोपी ने खुद को अभिनेता प्रदीप पाण्डेय बताकर संपर्क किया. बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर फरियादिया से आपत्तिजनक फोटो मांग लिए और बाद में उन्हें सर्कुलेट करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी ने किस्तों में कुल 1 लाख 5 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए. इसके अलावा अपने एक साथी की मदद से 5 लाख की मांग भी कर रहा था.

'आरोपी को चित्रकूट से किया गिरफ्तार'

कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि "इस मामले में महिला के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी. जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश कर दिया गया. आरोपी युवक ने अपनी फर्जी पहचान खुद को अभिनेता बताकर पहले महिला को प्यार और विश्वास में लिया फिर आपत्तिजनक फोटो लेकर ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी युवक को पुलिस ने चित्रकूट से गिरफ्तार किया था."

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