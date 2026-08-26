सिंगरौली MLA का टशन! इनोवा वाहन धोने बुलाई फायर ब्रिगेड, कर्मचारी सर्फ लेकर पहुंचे
सिंगरौली से बीजेपी विधायक रामनिवास शाह के आवास का वीडियो जारी कर कांग्रेस ने साधा निशाना. दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 5:02 PM IST
सिंगरौली : मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों के कारनामों से सरकार के साथ ही पार्टी की लगातार किरकिरी हो रही है. इसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं. अब सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह चर्चा में हैं. अपने सिंगरौली आवास पर विधायक ने इनोवा गाड़ी धोने के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड बुलाई. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सर्फ से वाहन को चकाचक कर डाला.
विधायक ने सारा ठीकरा ड्राइवर पर फोड़ा
सिंगरौली में BJP विधायक द्वारा अपना वाहन साफ कराने के लिए जो किया गया, उसका वीडियो सामने आने के बाद अब वह सफाई दे रहे हैं और सारा ठीकरा ड्राइवर पर फोड़ने लगे. बीजेपी विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग भांति-भांति के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक की इनोवा वाहन को फायर ब्रिगेड की गाड़ी से धोया जा रहा है.
सवाल पूछने पर जलभराव की दुहाई देने लगे
फायर ब्रिगेड के कर्मचारी विधायक के वाहन को सर्फ से धो रहे हैं और फिर पाइप लगाकर पानी डाल रहे हैं. जब सोशल मीडिया पर रायता फैलने लगा तो विधायक रामनिवास शाह का जवाब भी बड़ा हास्यास्पद आया. उनका कहना है "उनकी जानकारी में नहीं है. अगर ऐसा हुआ है तो ड्राइवर जाने. वह तो सिंगरौली में बारिश के कारण हुए जलभराव की समस्या निपटाने में लगे हैं. विरोधी दलों को ये नहीं दिखता कि फिलहाल क्या समस्या सामने है. उन्हें तो बस फालतू का मुद्दा चाहिए."
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जीतू पटवारी ने साधा निशाना
यह वीडियो देशभर में वायरल है! मैं प्रतीक्षा कर रहा था @DrMohanYadav51 सरकार कुछ प्रतिक्रिया तो जरूर देगी!— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 26, 2026
लेकिन, आत्ममुग्धता में डूबी 'अभिनंदन सरकार' आत्म-केंद्रित होकर इतनी तालियां बजा रही है कि उसे अपने 'अपराध' दिखाई ही नहीं दे रहे!
बहरहाल, सिंगरौली में @BJP4MP के माननीय… pic.twitter.com/VT7bnVwQp6
सिंगरौली विधायक द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी से अपना वाहन धोने का वीडियो अपने X एकाउंट पर शेयर करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा "यह वीडियो देशभर में वायरल है! मैं प्रतीक्षा कर रहा था @DrMohanYadav51, सरकार कुछ प्रतिक्रिया तो जरूर देगी! लेकिन, आत्ममुग्धता में डूबी 'अभिनंदन सरकार' आत्म-केंद्रित होकर इतनी तालियां बजा रही है कि उसे अपने 'अपराध' दिखाई ही नहीं दे रहे! बहरहाल, सिंगरौली में @BJP4MP के माननीय विधायक जी की कार फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी से धुल रही है! साथ ही सरकार की इज्जत भी!"