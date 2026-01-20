ETV Bharat / state

सिंगरौली भाजपा में सियासी भूचाल, जिला उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा

सिंगरौली भाजपा में इस्तीफे का दौर, मारपीट के आरोपी मंडल अध्यक्ष पर कार्रवाई न होने से नाराज भाजपाई, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र बैस ने सौंपा इस्तीफा.

जिला उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने सौंपा इस्तीफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:20 PM IST

सिंगरौली: पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली संगठन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है. राजनीतिक जानकार विकास पांडेय के अनुसार "जब से भाजपा सिंगरौली की जिला कार्यकारिणी घोषित हुई उसके बाद से मनमुटाव की खबरें लगातार आ रही है. आज से करीब 4 महीने पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता रज्जू तिवारी ने जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि वे वर्तमान पार्टी जिला अध्यक्ष सुंदर लाल शाह की कार्यशैली से खुश नहीं थे."

जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र बैस ने सौंपा इस्तीफा

बीते रोज सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र बैस ने भी इस्तीफा सौंप दिया है. उनके साथ कई अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा सौंपा है. इन नेताओं के इस्तीफा देने के पीछे पार्टी जिलाध्यक्ष सुंदर लाल शाह द्वारा मारपीट के आरोपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को बताया जा रहा है, इस अनदेखी से नाराज होकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र बैस ने इस्तीफा दिया है.

जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र बैस ने सौंपा इस्तीफा (ETV Bharat)

लड़के संग मारपीट से गरमाया मामला

बीते दिनों 26 दिसंबर 2025 को एक घटना हुई थी, जिसमें सिंगरौली मंडल अध्यक्ष विनोद कुर्वंशी और उनके 6 साथियों ने बैस समाज के एक युवक के साथ मारपीट की थी. उनके खिलाफ मोरवा थाने में मामला दर्ज हुआ था. वहीं बैस समाज के सैकड़ों लोगों द्वारा भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया था. साथ ही आरोपी मंडल अध्यक्ष विनोद कुर्वंशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

कार्रवाई न होने से नाखुश नेता-कार्यकर्ता

जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने संगठनात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे नाराज होकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र बैस समेत कई पदाधिकारी ने भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है. नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था, "संगठनात्मक कार्रवाई कर ऐसे व्यक्ति को पद मुक्त करना चाहिए जिससे संगठन की छवि धूमिल हो रही है."

भाजपा नेताओं द्वारा दिया गया लेटर (ETV Bharat)

बैस समाज की नाराजगी पड़ सकती है भारी

वरिष्ठ पत्रकार विकास पांडेय बताते हैं कि "अगर बात बैस समाज की है, तो सिंगरौली जिले में यह समाज पिछले दो दशकों से भाजपा का सबसे संगठित और एकजुट वोट बैंक बनता आया है. सिंगरौली विधानसभा से 3 बार के विधायक रामलल्लू बैस भी इसी समाज से आते हैं और इस समाज के वोटरों ने सिंगरौली को भाजपा का गढ़ बनाने में अहम योगदान भी दिया है. अगर सब कुछ समय से नियंत्रित नहीं होता तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, जिस तरह से नाराजगी खुलकर सामने आ रही है. वह भाजपा सिंगरौली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. वहीं दूसरी ओर बैस समाज के वोटरों पर कांग्रेस पार्टी की भी नजर बनाए हुए है."

पार्टी में सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं

ईटीवी भारत से बात करते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष सुंदर लाल शाह ने बताया, "भाजपा में बिरादरी वाद या जातिवाद का कोई स्थान नहीं है. पार्टी सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है और अनुशासन सबसे पहली प्राथमिकता होती है. मंडल अध्यक्ष को हटाने की मांग कई कार्यकर्ता कर रहे हैं, मारपीट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है और मोरवा थाना प्रभारी यूपी सिंह को भी हटा दिया गया है. वहीं मंडल अध्यक्ष विनोद कुर्वंशी पर जांच के बाद पुलिस विधि अनुसार कार्रवाई करेगी.'

सिंगरौली बीजेपी पार्टी कार्यालय (ETV Bharat)

कार्रवाई पर फैसला लेना प्रदेश नेतृत्व का काम

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा,"हमारे यहां जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं. कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व करेगा. अनुशासन समिति मंडल अध्यक्ष को हटाने का फैसला ले सकती है. यह पावर जिलाध्यक्ष के पास नहीं होती है. मंडल अध्यक्ष विनोद को हटाने के लिए जितने आवेदन आए हैं या आ रहे हैं. हम सभी आवेदनों को प्रदेश नेतृत्व के पास भेज दिया है, कार्रवाई करना उनका काम है."

